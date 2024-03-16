Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

16 Mart 2024 20:34 - Güncelleme : 16 Mart 2024 20:49

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar;

Şu an Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında, kelimelerin kifayetsiz kaldığı büyük bir insani dram yaşanıyor.

Adalete, barışa, dayanışmaya, mazlumlar için yardımlaşma seferberliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz

Türkiye ve Türk milleti olarak asırlardır yaptığımız gibi başı dara düşenlerin yardımına koşacağımızın bilinmesini istiyorum

Enflasyona karşı çalışanlarımızı ezdirmeme bir diğer prensibimizdi. Özellikle son yıllarda üst üste yaşadığımız salgından bölgesel savaşlara küresel ekonomik krizden asrın felaketi olan 6 Şubat depremlerine rağmen bu duruşumuzdan taviz vermedik.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ 2-5 NİSAN ARASI HESAPLARDA

Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatırmış olacağız.

Emeklilerimizin ücretlerinde de çok önemli iyileştirmeler yaptık. Daha önce olmayan bayram ikramiyesi uygulamasını getirerek emeklilerimize bayram sevinci yaşattık

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