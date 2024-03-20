Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayat pahalılığı açıklaması: Bunun da üstesinden geleceğiz

20 Mart 2024 14:25 - Güncelleme : 20 Mart 2024 14:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isparta'da düzenlenen mitinde önemli açıklamalarda bulunuyor...

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Gülleriyle, güzel gönüllü insanları ile maruf Isparta'da sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Isparta, Türkiye Yüzyılı'nın inşasına da öncülük ediyor. Karşıda Isparta dururken, sizler dururken elbette sizden başkasına gönül vermek olmaz.

Sizler de 14-28 Mayıs seçimlerinde milletvekilliğinde yüzde 55.5, Cumhurbaşkanlığı'nda yüzde 58 oy oranı ile gönlünüzün bizden yana olduğunu gösterdiniz, bizi yalnız bırakmadınız. Sevginiz ve vefanız için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.

ENFLASYON AÇIKLAMASI

Bugün de hayat pahalılığı ve sabit gelirli insanlarımızın refah kaybı ile sınanıyoruz. Allah'ın izni ile bunların da üstesinden geleceğiz. Programın sonuçlarını bu yılın ikinci yarısından itibaren görmeye başlayacağız. Göstergelerimiz gayet iyi. Milli gelirimizin, istihdam, üretimimiz, ihracatımız tarihimizin en yüksek seviyesinde. Enflasyon düştükçe bu tablonun getirilerini çalışanlarımıza ve emeklilerimize daha iyi yansıtma fırsatı bulacağız. Bunun dışındaki palavralara inanmayın.

"ÜLKEMİZİN HEDEFLERİNDEN SAPMASINA ASLA İZİN VERMEDİK"

Bu ülkede emekliye, memura, işçiye maaş ödenememe tehlikesinin yaşandığı günler oldu. O günlerin hem çalışan ve emekli sayıları hem de toplam bedelleri küçük rakamlardı. Türkiye bugün, 32 milyonu bulan çalışan, 16 milyona çalışan emekli sayısı ile çok farklı bir ligin oyuncusudur. Biz güven ve istikrarı muhafaza ederek ülkemizin hedeflerinden sapmasına asla izin vermedik.

SAVUNMA SANAYİİ MESAJI

Bize tabanca vermiyorlardı, şimdi bizim yerli tabancalarımıza dünyanın dört bir yanından talep var. Şu anda önde gelen ihracatçılar arasına girdik. İHA teknolojisinde dünyanın ilk 3 ülkesinden biriyiz. Milli savaş uçağımız KAAN ile 5. nesil uçak yapabilen dünyadaki 4 ülkeden biri olduk. Aynı tabloyu makineden gıdaya, giyimden seramiğe, turizmde müteahhitliğe her alanda görmek mümkündür. Her kim bu ülkenin bittiğini, çöktüğünü iddia ederek umutsuzluk saçıyorsa kafasında başka hesaplar vardır.

"BİZ GECE GÜNDÜZ PROJELERLE YATIP KALKIYORUZ"

Her şehrimizde ısrarla altını çizerek ifade ediyorum. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Bizim istismarla, saplantıyla, yalanla, dolanla, kibirle işimiz olmaz. Bizde tevazu egemendir. Biz gece gündüz ülkemizi ve şehirlerimizi nasıl ileriye taşıyacağımızın planları ile projeleri ile yatıp kalkıyoruz. Isparta'ya 21 yılda 76 milyar lirayı aşkın kamu yatırımı yaptık. Şehir hastanelerinden birini Isparta'da hizmete sunduk. Şehrimize 845 yataklı şehir hastanemiz başta olmak üzere 12 hastanenin de aralarında olduğu 35 sağlık tesisi kazandırdık.