Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere müjde: Yeni promosyon rakamları hayırlı olsun

21 Mart 2024 13:46 - Güncelleme : 21 Mart 2024 14:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdürürken hız bugün düzenlenen mitingde emeklileri sevindirecek bir müjdeyi paylaştı.

Kamu bankalarının emeklilere 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacağını açıklayan Erdoğan, diğer bankalara da aynı oranda promosyon vermeleri için çağrıda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Tüm milletimizin, tüm kardeşlerimizin Nevruz Bayramını tebrik ediyorum. Kayseri'de bugün bir kez daha sizlerle olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Şehirler içinde Kayseri'nin özel bir yeri var.

Burası halk ve Hakk aşıklarının şehri. Konumuyla, önemiyle, yetiştirdiği büyüklerle dünyada eşi bulunmayan Kayseri ile iftihar ediyorum. Emniyetten bir rakam alayım dedim. Bugünkü toplantıda karşımda 75 bin katılım var. Ben biliyorum. Siz diyeceksiniz ki bu da yetmez. Çünkü biz bu meydanda 100 binleri bulduk

"DURMAK YOK YOLA DEVAM"

Şimdi yerel yönetim seçimine gidiyoruz. 9 günümüz var. Bu 9 günde Kayseri'de ana kademe, durmak yok yola devam. Kadın kolları durmak yok, yola devam. Gençler durmak yok, yola devam.

Anadolu'nun ortasında bir sanayi, ticaret, tarım vahası kurmayı başaran Kayserili kardeşlerim pek çok şehrimize de ilham kaynağı oldu.

EMEKLİLERE MÜJDE

Emeklilerimize güzel bir haber vermek istiyorum; kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 ila 12 bin lira arasında belirledi. Yeni banka promosyon rakamlarının emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum

MUHALEFETE TEPKİ

CHP'li yöneticiler tarafından sürekli ayrımcılığa ırkçılığa maruz kalmayı sindiremiyorlar. Belediyelerini yönettikleri şehirleri bekleyen en büyük riskin deprem olmasına rağmen ellerindeki kaynakları bambaşka yerlerde kullanıyorlar"