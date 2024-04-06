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Ramazan Vuslat
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06 Nisan 2024 21:25 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 21:42

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan'a başsağlığı mesajı

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Cumhurbaşkanı ile görüştü. Erdoğan, Pakistan’daki terör saldırılarında yaşamını yitirenlere rahmet diledi.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan Pakistan&#039;a başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Türkiye ile Pakistan ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerini her alanda güçlendirme kararlılığını ifade etti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Pakistan ilişkileri ele alındı.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek ikili ilişkilerin önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı ile daha da perçinleneceğini ortaya koydu. Pakistan’daki terör saldırılarında yaşamını yitirenlere rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zerdari’nin Kadir Gecesi ve yaklaşan Ramazan Bayramını da tebrik etti.

 

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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