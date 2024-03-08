Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'son seçim' açıklaması: 31 Mart benim için bir final

08 Mart 2024 21:22 - Güncelleme : 08 Mart 2024 22:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilen TÜGVA Gençlik Buluşması öncesi TÜGVA'nın 81 il temsilcisi ile buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart seçimlerinin kendi siyasi kariyeri açısından bir 'final' olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim, çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak." dedi.

"31 MART AKŞAMI SANDIKLARI PATLATACAĞIZ"

Yerel seçimlere atıfta bulunarak çok önemli bir dönemin öncesinde olduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malum 31 Mart Türkiye'de bir dönüm noktası. Ve bu dönüm noktasında tüm İslam dünyasının gözleri Türkiye'de. Türkiye'de ne olacak? Her ne kadar bu bir genel seçim değilse de yerel seçimde gözler, AK Parti'nin bu seçimlerden alacağı netice ne olacak? Onun için tabii çok güçlü bir gençliğe sahip olan davamız, inşallah sandıkları adeta patlatırcasına 31 Mart akşamında o farklı bakanlara gereken cevabı verecektir diye inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlere 22 gün kaldığını hatırlatarak, 22 günü en güzel şekilde değerlendirerek, teşkilatları beraberce bir çalışmayla gerekli cevabı seçmenin sandıkta vereceklerini dile getirdi.

YASA GÖNDERMESİ DİKKAT DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini söyle sürdürdü:

"Ardı arkası kesilmeyecek şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Adeta nefes almaksızın koşturuyoruz. Çünkü benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim ama buradan çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak. Onun için de hazırlıklarımızı buna göre yapıp, adımı da buna göre atmamız lazım ki çok farklı bakanlara karşı gereken cevabı istiyoruz ki 31 Mart akşamı verelim. 1 Nisan'dan itibaren de yeni bir dönemi inşallah başlatalım

İnşallah başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, bütün buralarda bir değişim dönüşümü yapalım. Çünkü gözler burada."