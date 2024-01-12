Son dakika! DEM Parti aday çıkaracağı 7 ili açıkladı

12 Ocak 2024 14:24 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 15:07

Yerel seçime kısa bir süre kalırken siyasi partilerde yoğun bir 'aday' mesaisi var. Son olarak CHP ile ittifak görüşmelerini sürdüren DEM Parti, aralarında Ankara da bulunan 7 ilde belediye başkan adaylarını açıkladı. Gelişmeyi DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, duyurdu.

Basın toplantısı düzenleyen Sözcü Doğan, "Ankara, Antalya, Bolu, Konya, Kocaeli, Kayseri ve Samsun olmak üzere 7 ilde aday göstereceğiz. Aday göstereceğimiz yerlere ilişkin çalışmalar tamamlandıkça aşama aşama sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz." dedi.

CHP ZİYARETİNİ DEĞERLENDİRDİ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le dün yaptığı görüşmeye ilgili de değerlendirmelerde bulunan Doğan, bu görüşmede 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde güç birliğinin de gündeme alındığını belirtti.

Doğan, “Her iki partinin ilgili komisyonları çalışmaları yürütecek. Henüz netleşen bir şey yok. Çalışmalar ilerledikçe kamuoyu düzenli bir biçimde bilgilendirilecek” şeklinde konuştu.