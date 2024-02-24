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24 Şubat 2024 18:47 - Güncelleme : 24 Şubat 2024 18:53

Son dakika: DEM Parti mitinginde terör propagandası: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika haberi: Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinin (DEM Parti) Şırnak'taki programında yasa dışı slogan atıldı. 6 şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: Anadolu Ajansı
Son dakika: DEM Parti mitinginde terör propagandası: Çok sayıda gözaltı var
DEM Parti, Şırnak, Terör, Gözaltı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinin (DEM Parti) Şırnak'taki programında yasa dışı slogan atan 6 şüpheli gözaltına alındı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, seçim çalışmaları kapsamında düzenlenen "Halk Buluşmaları" programında partisinin il başkanlığı önündeki seçim otobüsünde partililere hitap etti.

DEM EŞ GENEL BAŞKANI BAKIRHAN: SANDIKLARDA CEVABI VERECEĞİZ

Yerel seçimlerde başarılı olmak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Bakırhan, "Eminim ki Şırnak, 31 Mart seçimlerinde sandıklarda en iyi cevabı verecektir. 2019 kalbimizde bir yaradır. Bu yaranın merhemi 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerdir. Bu yaraya merhem olacağınıza inanıyorum." dedi.

Son dakika: DEM Parti mitinginde terör propagandası: Çok sayıda gözaltı var - 1. Resim

Programın ardından, yasa dışı slogan atan V.A, Z.İ, H.İ, F.İ, A.H. ve M.Ş. gözaltına alındı.

Son dakika: DEM Parti mitinginde terör propagandası: Çok sayıda gözaltı var - 2. Resim

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.Son dakika: DEM Parti mitinginde terör propagandası: Çok sayıda gözaltı var - 3. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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