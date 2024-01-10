Son dakika! Devlet Bahçeli'den imama bıçaklı saldırıya tepki: Provokasyonlara fırsat vermeyeceğiz

10 Ocak 2024 13:44 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 14:26

İstanbul'da Fatih Camisi'nde önceki akşam cami imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı. Saldırının arkasındaki provokasyon iddialarına ilişkin bir açıklama daha geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un "Arkasında organize işler varsa, Türkiye buna müsaade etmeyecek kadar güçlüdür" şeklindeki sözlerinden sonra Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de dikkat çeken bir çıkış geldi.

"PROVOKASYON İKLİMİNE FIRSAT VERİLMEYECEK"

Menfur saldırıda yaralanan imama geçmiş olsun dileklerini ileten Devlet Bahçeli, olayın arkasındaki karanlık bağlantıların aydınlatılması gerektiğini vurguladı. Provokasyon şüphesine de değinen Bahçeli, bu yönde arayış içinde olanlara karşı fırsat verilmeyeceğinin altını çizdi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Devlet Bahçeli, "Geçtiğimiz pazartesi günü menfur bir saldırıda yaralanan İstanbul Fatih Camii İmamı Sayın Galip Usta ile birlikte cami cemaatinden Sayın Bilal Erdem’e özellikle şifalar temenni ediyorum. Bu kapsamda alçak saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasının yanı sıra, karanlık bağlantılarının aydınlatılacağına, provokasyon iklimi oluşturmanın arayışında olan mihraklara asla fırsat verilmeyeceğine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Fatih Camisi’nde önceki akşam namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkartılmıştı. Namazın ardından imam odasına giren ve Galip Usta ile konuşmak istediğini belirten şüpheli, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaralamıştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince şüpheli Ö.S. gözaltına alınırken, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Usta ve Erdem, hastaneye kaldırılmıştı.

TUTUKLANAN SALDIRGANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Öte yandan şüpheli Ömer S.'nin (39) savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Evli ve 2 çocuklu olduğu öğrenilen şüpheli Ömer S. ifadesinde ticaretle uğraştığını ve aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu belirterek, "Bildiğim kadarıyla herhangi bir sağlık problemim yoktur. Daha önce ailesel problemler yaşamıştım. 2 kez evlilik yaptım, son evliliğimde de sorunlar yaşadım. Hayatta da yaptığım iyiliklerin karşılığını alamadım. Fatih Camii'ne de vakit namazları için giderdim. Son olarak ortağım ile eski eşimin ilişkisinin olduğunu öğrendim. Bu nedenle çok bunaldım. Olay tarihinde camide 'tekbir' getirerek bağırmaya başladım. Sonrasını hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

İfadesinin devamında söz konusu bıçağın kendine ait çakı olduğunu belirten şüpheli Ömer S., "Bu hareketimde beni herhangi bir kişi ya da kuruluş yönlendirmedi. Anlık bir refleks olarak gelişmiştir" dediği öğrenildi.