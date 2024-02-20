Devlet Bahçeli'den 'Erzincan' çağrısı: İhmali olanların gözünün yaşına bakılmasın

20 Şubat 2024 10:36 - Güncelleme : 20 Şubat 2024 11:44

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erzincan'da meydana gelen maden kazasına ilişkin konuşan Bahçeli, yeni bir bilirkişi raporunun hazırlanması ve ihmali olanların gözünün yaşına bakılmaması gerektiğini söyledi.

Fırat Nehri'ne siyanür bulaştığı yönünde iddiaları ortaya atanlara tepki gösteren Bahçeli, "Siyanür iddiasında bulunanlar iddiaları ispat etsin. Ağzıyla değil de karnıyla konuşanların şımarıklıkları tahammül sınırlarını aşmıştır" diye konuştu.

Maden kazası üzerinden Murat Kurum'u hedef alanları sert sözlerle eleştiren Bahçeli, "Ankara altın çağına kavuşacak, İstanbul Kurum'una kavuşacak. Ne yaparlarsa yapsınlar. Derin izleri beraberce sileceğiz" dedi.

Yerel seçim için DEM Parti ile ittifak temasları kuran CHP'yi de eleştiri yağmuruna tutan Bahçeli, "Özgür beyin şifreleri DEM'in elindedir. CHP, DEM'lenmek ekseninden kaymıştır" ifadelerini kullandı.

ERZİNCAN'DAKİ MADEN KAZASI

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

"(Erzincan'da madende toprak kayması) Milletimizi hüzne boğan bir felaket meydana geldi. Heyelan bölgesi alanında hala riskler olduğu, zaman zaman toprak kaymalarının yaşanması aramam-kurtarma ekiplerini zora sokmaktadır.

"ŞIMARIKLIKLARI TAHAMMÜL SINIRINLARINI AŞTI"

Allah var, gam yoktur. Ümitlerimizi diri tutarak bölgeden gelecek müjdeli haberlere kulağımızı çevirmiş durumdayız. 14 Şubat 2024 çarşamba günü TBMM'nin devreye girmesini elbette yerinde bulduk ve destekledik. Kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu'nun kurulmasını isabetli karar olarak görüyor ve yanında duruyoruz.

Herkes eteğindeki taşı döksün de görelim. Kim ne biliyorsa açıklasın da bilelim. Siyanür iddiasında bulunanlar iddiaları ispat etsin. Ağzıyla değil de karnıyla konuşanların şımarıklıkları tahammül sınırlarını aşmıştır. Halen dedikodu üretmenin, hala kaygıları diri tutmanın tutarlı bir yanı var mıdır?

"GÖZLERİNİN YAŞINA BAKILMASIN"

Kayan toprak inşallah kaldırılacaktır, yaralarımız el birliğiyle sarılacaktır. Yeni bir bilirkişi raporu hazırlanmalı. Maden felaketine neden olan ihmallerde payı olanların gözünün yaşına bakılmaması temennimdir

Dünyanın pek çok ülkesinde maden kazalarına şahit olunmuştur. 2000 yılında Romanya'daki maden kazasında vahim bir çevre felaketi doğmuştur. 2009'da Gana'da, 2014'te Güney Afrika'da, 2015'te Kanada'da yaşanan maden kazaları çevreyi tahrip etmiştir. İliç'te böylesine tehlikeli sızıntı tespit edilmemiştir. Altın madenciliğinde liç işlemi sırasında kullanılan siyanür ve diğer ağır metallerinin çevre insan sağlığı için olumsuz olduğu bilinmektedir.

Siyanür iddiasında bulunanlar iddiaları ispat etsin. Ağzıyla değil de karnıyla konuşanların şımarıklıkları tahammül sınırlarını aşmıştır. Halen dedikodu üretmenin, hala kaygıları diri tutmanın tutarlı bir yanı var mıdır? Kayan toprak inşallah kaldırılacaktır, yaralarımız el birliğiyle sarılacaktır.

"SAYIN KURUM'A HAKSIZ ELEŞTİRİLER SİNSİ PROPAGANDAYI İŞARET ETMİŞTİR"

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı sayın Murat Kurum ne hikmetse hedef haline getirilmiştir. Sayın Kurum'un bakanlık dönemine ilişkin haksız eleştiriler sinsi bir propagandaya işaret etmiştir. Müflis zihniyetler Sayın Kurum'u yıpratmak için harekete geçmiştir.

ÇED raporunu veren Çevre, Şehircilik, İklim Değişikliği Bakanlığı değildir. Altın madeninin çevreye zarar verip, vermeyeceğini denetlemektedir. Anlaşılacağı üzere sayın Murat Kurum görevini layıkıyla yapmıştır. Menfur ve emel sahiplerinin çabaları boşunadır. Ankara altın çağına kavuşacak, İstanbul Kurum'una kavuşacak. Ne yaparlarsa yapsınlar. Derin izleri beraberce sileceğiz.

ERDOĞAN'IN BAE VE MISIR'A ZİYARETLERİ

Ülkeler arası gerginlikler ve yakınlıklar farklılaşmaktır. Uluslararası ilişkiler dinamik bir süreçtir. Dünya genelinde belirsizlikler endişe verici ölçüde artış haldedir. Farklı coğrafyalarda çıkan kriz ve ihtilaflar barış, huzur ve istikrarı tehdit etmektedir. Siyasi, ekonomik ve ticari güç mücadeleleri sertliği, dipsiz anlaşmazlıkları körüklemektedir.

Türkiye'miz böylesi bir ortamda yüksek öngörü, manevra kabiliyeti, diplomasi gücüyle dikkatleri üzerine çekmektedir. Hem sahada hem masada muktedir bir Türkiye gerçeği herkesin takdirini toplamaktadır. Çevremizde barış, huzur, refah ve istikrar kuşağının tesisi amacıyla diplomatik ilişkiler kesintisiz mesafe almaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın BAE ve Mısır ziyaretleri tarihi mahiyettedir. Biz bu ziyaretin hem doğru hem yararlı olduğunu değerlendiriyoruz. Türkiye-Mısır ilişkileri olması gereken seviyeye çıkacaktır.

İSRAİL'İN REFAH'A SALDIRILARI

Netanyahu'nın ısrar ve inatla Refah'a operasyon yapacaklarını söylemesi Mısır için de tehdittir. İsrail, Refah'tan uzak durmalı, yeni operasyonlardan kaçınmalıdır. İsrail'in Refah'a girmesi halinde Mısır'ın barış anlaşmasını askıya alacağını duyurması, İsrail'in daha ağır bedel ödemek durumunda kalacağını ilan etmektedir.

İsrail katliamlarına son vermelidir. Uluslararası toplum yalnızca sözle, kınamayla yetinmemelidir. İnsanı dram bitmelidir. BM ve küresel vicdan çok acil harekete geçmelidir. Başkenti doğu Kudüs olan 1967 yılı temelinde bağımsız Filistin kurulmadan Ortadoğu'da barış, huzur hayalden ibaret kalacaktır.

CHP'YE 'DEM' TEPKİSİ

CHP'nin Türk milleti ile sorunu vardır. Özgür beyin şifreleri DEM'in elindedir. CHP, DEM'lenmek ekseninden kaymıştır. Zalimlere karşı aynı siperdeyiz, Türk düşmanlarına karşı aynı çizgideyiz. Biriz, beraberiz, hep birlikte Türkiye'yiz. Geleceğimiz bir ve ortaktır. Milleti aşağılayan zilletin devşirilmiş kalemşörlerine teslim olmayız.

AYM VE DANIŞTAY'IN KARARLARI

Danıştay 5. Daire neye hizmet etmektedir. Üyeleri bu kararlar alınırken maklube mi yemektedir? FETÖ'cüleri aklamak cinayet değil midir? Allah'tan HSK devreye girmiş ve mesleğe iadesi yapılan 387 kişi hakkında yeni işlem yapılmıştır.