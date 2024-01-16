Son dakika! Dışişleri Bakanı Fidan'dan dünyaya Filistin çağrısı! Kalıcı ateşkese destek istedi

16 Ocak 2024 12:57 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 13:25

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

ULUSLARARASI TOPLUMA GAZZE ÇAĞRISI

"Türkiye ile Hırvatistan arasındaki dış ticaret hacminde hedefimiz 2 milyar dolar."

Gazze'deki katliam uluslararası toplum önünde yaşanıyor. Bu katliam devam ederken bölgesel yaygınlaşma riskini de biz dile getirdik. Lübnan'dan başlanması beklenirken başka yerden çıktı.

"BÜYÜK BİR GİRDABA DÖNÜŞECEK..."

(Filistin-İsrail savaşı) Tüm uluslararası toplumu bir kez daha kalıcı ateşkes çalışmalarına destek olmaya davet ediyorum.

Kızıldeniz Irak ve Suriye’de olanlar, Gazze'de başlayan savaş sarmalının daha büyük bir girdaba dönüşeceğinin ön habericisi olduğunu görmek yanıltıcı olmasa gerek.

Dolayısıyla biz hem barış konusundaki çalışmalara devam edeceğiz hem de İsrail'in yaptığı katliamlardan uluslararası toplumda gerekli karşılığı bulması için her türlü çabayı göstereceğiz.

Her iki millete eşit oranda güvenlik, egemenlik olmayacağını, kalıcı barış ve güvenliğin olmayacağını ifade ettik. Sadece İsrail’in güvenliğini önceleyen Filistin’in güvenliğini öteleyen görüşün barışı getirmeyeceği görüldü.

RADMAN: BİZİM İÇİN TÜRKİYE AB'YE ADAY ÜLKEDİR

Hırvatistan Dışişleri Bakanı Grlic Radman ise, "Bizim için Türkiye (AB'ye) aday ülkedir ve AB'nin anahtar partneri olarak kalacaktır" ifadelerini kullandı.

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