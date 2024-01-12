Son dakika! Erdal Beşikçioğlu'ndan Yavaş hakkında ilk açıklama: İkimiz de Angaralıyız

12 Ocak 2024 13:36 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 14:05

CHP yönetimi oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu Ankara Etimesgut Belediye başkan adayı olarak duyurdu. Parti yönetiminin bu kararının ardından CHP'de bir kriz patlak verdi. Kulislerde; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Beşikçioğlu'nun açıklanmasının ardından ayalıktan çekileceği söylentisi yayıldı. Erdal Beşikçioğlu, adaylığı sonrası kameraların karşısına geçerek bu iddialar hakkında ilk kez konuştu

"İKİMİZ DE ANGARALIYIZ"

"Senaryoyu biz yazacağız" diyen Beşikçioğlu, "Heyecanlıyım. Koca bir örgütle beraber hareket ediyorsunuz" diye konuştu. "Mansur Yavaş adaylığını istemedi" iddiasına cevap veren Beşikçioğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Mansur Bey'le hep görüştük. Mansur Başkan'ın Ankara için yaptıkları asla unutulmaz. Mansur Başkan benim için bambaşka bir yerde. Televizyonda izlediğim şeyleri ben yaşamadım. 'Vay dedim, siyaset enterasanmış'. Mansur Başkan'ın benle asla bir sıkıntısı olamaz. İkimiz de Angaralıyız. İki Angaralı bu şehre çok şeyler yaparız"

SANAT KARİYERİ NE OLACAK?

"Behzat Ç. devam edecek mi?" sorusuna esprili bir cevap veren Beşikçioğlu, "Ben diziyi çekmeyeceğim dersem oy vermezler. İlk şartım oydu. Halkımızla iletişim kurma biçimim hazırladığımız repertuarlarda gizli. Benim sahneyi bırakmam doğru olmaz ama örgüt bana bu konuda tam desteği verdi. Hobi olarak sanatımı yapacağımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

TEKLİF NASIL GELDİ?

Adaylık teklifinin nasıl gediği sorulan Beşikçioğlu, "Telefonla bir görüşebilir miyiz dediler. Özgür ve Ümit Bey'le sohbet ettiğimiz zaman, çok ikna edici konuştular. Gerçekten gençlere çok inanıyorum" dedi.