Son dakika! Erdoğan ile Bahçeli görüşecek! Külliye'de kritik zirve

11 Ocak 2024 12:18 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 12:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, saat 17.00'de ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

İLK MADDE SEÇİM

Liderler, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için partilerinin çalışmalarını ele alacak. Cumhur İttifakı çatısı altında belirlenecek ortak adaylara ilişkin fikir alışverişinde bulunulacak. Seçim kampanyası döneminde izlenecek yol haritasının detayları istişare edilecek.

BAHÇELİ'YE BİLGİ AKTARACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli, Meclis çalışmalarının yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri de görüşecek. Gazze'deki son durum değerlendirilecek. Erdoğan, bölgede barışın ve sükunetin tesisi için Türkiye'nin attığı adımları Bahçeli ile paylaşacak.