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Ramazan Vuslat
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09 Nisan 2024 17:40 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 17:59

Son dakika! Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı ile görüştü

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Reşid ile telefonda görüştü.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Son dakika! Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı ile görüştü

Görüşmede Türkiye ve Irak ilişkileri, terörle mücadele, Kalkınma Yolu Projesi ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Reşid ile telefonda görüştü.

Görüşmede Türkiye ve Irak ilişkileri, terörle mücadele, Kalkınma Yolu Projesi ve bölgesel konular ele alındı. İki lider görüşmede, birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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