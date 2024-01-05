Son dakika! Erdoğan'dan barış diplomasisi: Zelensky ile görüştü 

05 Ocak 2024 21:03 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 22:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Ukrayna-Rusya savaşı ve diğer küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hem Ukrayna hem de Filistin'deki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın sağlanması için gösterdiği çabaları vurguladı.

Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna'da barışın sağlanması için kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye ve barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Özellikle tahıl koridorunun yeniden işler hale getirilmesinin önemi üzerinde duran Erdoğan, bu konuda diplomatik temaslarını sürdürdüğünü belirtti. Ayrıca, Ukrayna'da bir an önce ateşkesin sağlanması ve barış için yeni kapıların aralanması gerektiğini vurguladı.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin hem Ukrayna’da hem de Filistin topraklarında akan kanın durması ve kalıcı barışın sağlanması için yoğun gayret gösterdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da barışın sağlanması için Türkiye'nin kolaylaştırıcı rolünü üstlenmeye ve barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridorunun yeniden yapılandırılarak işler hale gelmesinin önemli olduğunu ve bunun için diplomatik temasları sürdürdüğünü söyledi ve Ukrayna’da bir an önce ateşkesin sağlanıp barış için kapı aralanması gerektiğini belirtti.