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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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08 Nisan 2024 19:10 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 19:28

Son dakika! Hakan Fidan: İsrail'e tedbir kararı aldık

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'e tedbir kararı aldıklarını söyledi.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Son dakika! Hakan Fidan: İsrail&#039;e tedbir kararı aldık

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İsrail’in, Gazzelilere yardım ulaştırma girişimimizi engellemesinin bahanesi olamaz. Bu durum karşısında İsrail’e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık. İsrail ateşkes ilan edene ve insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşmasına izin verene kadar bu tedbirlerimiz devam edecektir"

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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