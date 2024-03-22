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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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22 Mart 2024 20:03 - Güncelleme : 22 Mart 2024 20:12

Son dakika! Hatay'da Lütfü Savaş'a saldırı girişimi! Sahneden aşağı itti

CHP Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a saldırı girişimi yapıldı. Halka seslenen Savaş'ı kimliği belirsiz bir kişi sahneden aşağı itmeye teşebbüs etti.

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com.tr

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a Samandağ'da seçim çalışmaları sırasında saldırı girişimi oldu. Konuşma yaptığı sırada sahneye atlayan biri, Savaş'ı sahneden aşağı itmeye çalıştı.

Ayrıntılar geliyor

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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