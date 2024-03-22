Son dakika! Hatay'da Lütfü Savaş'a saldırı girişimi! Sahneden aşağı itti

22 Mart 2024 20:03 - Güncelleme : 22 Mart 2024 20:12

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a Samandağ'da seçim çalışmaları sırasında saldırı girişimi oldu. Konuşma yaptığı sırada sahneye atlayan biri, Savaş'ı sahneden aşağı itmeye çalıştı.

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