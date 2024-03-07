Son dakika! Ekrem İmamoğlu, mal varlığını açıkladı

07 Mart 2024 10:06 - Güncelleme : 07 Mart 2024 10:39

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı açıklandı.

İBB Başkanı İmamoğlu’na ait Beylikdüzü’nde 2002 yılında alınmış 2 dükkan, 2005 yılında yaklaşık 1 milyon TL’ye alınmış 1 konut, 2008 yılında Büyükçekmece’de alınmış 2 dükkan, yine 2008’de alınmış Beylikdüzü’nde 2 arsa, 2016 yılında Çanakkale’de alınmış ev ve dam, 2017’de alınmış Balıkesir’de bir arsa, 2019’da Trabzon’da alınmış ofis, 2021 yılında Çanakkale’de alınmış bir tarla, 2022’de Balıkesir Edremit’te alınmış ev ve arsa bulunuyor. İmamoğlu’nun bir adet silahı, bankada toplam 8 milyon 728 bin TL’si var. Peki 2019'dan bu yana İmamoğlu'nun mal varlığında neler değişti? İşte detaylar...

İşte İmamoğlu'nun yayınladığı belge:

İMAMOĞLU'NUN 2019'DAKİ MAL VARLIĞI

Öte yandan, 23 Haziran 2019'da yapılan seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı açıklanmıştı.

Ekrem İmamoğlu'nun İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde tapu değeri 302 bin ve 71 bin lira olan iki dükkanı, 120 bin ve 26 bin liralık iki arsası, 911 bin liralık meskeni, Büyükçekmece'de 248 bin liralık dükkanı, Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Bigalı köyünde 30 bin liralık evi ve 15 bin liralık damı, Balıkesir'in Edremit ilçesinde 256 bin, 313 bin, 165 bin ve 772 bin liralık dört arsası, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 210 bin liralık arsası bulunuyor.

Beylikdüzü'nde tapu değeri 145 bin lira olan dükkan, 185 bin liralık arsa, Büyükçekmece'de 572 bin liralık konut ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde 500 bin liralık mesken, Dilek İmamoğlu'nun üzerinde kayıtlı görünüyor.

Ekrem İmamoğlu'nun 254 bin liralık 2013 model cipi ve 8 bin lira değerinde silahı bulunuyor.

Banka hesaplarında ise Ekrem İmamoğlu'nun 979 bin lira, eşi Dilek İmamoğlu'nun 418 bin 869 lira olmak üzere toplam 1 milyon 397 bin 869 lira nakit parası yer alıyor.

Mal beyanında Dilek İmamoğlu'nun 841 bin liralık pırlanta set-muhtelif altına sahip olduğu bilgisi verildi.

Borç ve alacak bilgilerinin de yer aldığı beyanda, Ekrem İmamoğlu'nun Hüseyin Tütüncü'ye 140 bin avro, İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'ne 250 bin lira, Hasan İmamoğlu'na 1 milyon 913 bin lira borcu, SSB Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret AŞ'den 3 milyon 603 bin lira alacağı bulunduğu aktarıldı.

Mal beyanında Ekrem İmamoğlu'nun 13 Ocak 1993 kurucu ortağı olduğu "İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi"nde yüzde 60 hissesi (4 milyon 200 bin lira sermaye) bulunuyor.

İmamoğlu ayrıca 5 Mayıs 2016'da çalışma hayatına başlayan SSB Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret AŞ'nin de kurucusu.