Zelenski: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a listeyi ilettim...

08 Mart 2024 19:25 - Güncelleme : 08 Mart 2024 22:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında öğle saatlerinde Türkiye’ye gelen Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile görüşmek için Dolmabahçe Çalışma Ofisine geldi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önce çalışma ofisine giriş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenski görüşmesi saat 19.30 sıralarında başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenski arasında yapılan görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

MASADA ÖNEMLİ BAŞLIKLAR ELE ALINDI

Görüşmede Tahıl Koridoru anlaşması ve ikili ilişkiler ele alındı. Dün, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Ziyaret kapsamında Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması’nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı barış arayışları konuları ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuğu Zelenskiy arasında Türkiye ve Ukrayna ilişkileri de görüşülecektir" bilgileri verilmişti.

ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN ÖNE ÇIKANLAR;

"RUSYA'NIN DA BULUNACAĞI BARIŞ ZİRVESİNE EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Sayın Zelenskiy ile Miçotakis'in de bulunduğu bölgeye yakın yere düzenlenen füze saldırısı sebebiyle her iki ülkeye de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız.

10 milyar dolar hedefimize ulaşmak için gayretlerimizi artırma noktasında mutabık kaldık.

Ukrayna'nın yeniden imarı çalışmalarına da güçlü şekilde destek vereceğiz.

İstişarelerimizde ihraç koridorları ve seyrüsefer emniyeti gibi Karadeniz'in istikrarını ilgilendiren meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

Ukrayna ile dayanışmamızı sürdürürken, diğer yandan savaşın müzakereler temelinde adil bir barışla sona erdirilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

(Ukrayna ile) Serbest ticaret anlaşmasının bir an önce yürürlüğe girmesi kuşkusuz bu ilişkilerimize yeni bir ivme katacaktır." ifadelerini kullandı.

ZELENSKİ'NİN KONUŞMASINDAN ÖNE ÇIKANLAR;

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski yaptığı açıklamada; "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına, Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne desteği için teşekkür ederim. Türkiye'nin çabaları sayesinde ciddi insani sonuçlar elde ettik.

"ERDOĞAN'A LİSTEYİ İLETTİM"

Bugün Rus işgali altındaki Kırım-Tatarları başta olmak üzere ilgili listeyi ilettim. Bu insanlar işgal altında olan Ukrayna topraklarında insanlık dışı şartlarda bulunuyor. Onları serbest bırakmamız gerekiyor.

(Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusunda) Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hiçbir zaman fikrini değiştirmediği için minnettarım" dedi.