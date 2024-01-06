Son dakika: Bakan Fidan'dan Antony Blinken'a çağrı! Türkiye'nin kanayan yarasını toplantıda gündeme getirdi

06 Ocak 2024 16:07 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 17:41

İsrail ile Hamas arasında süren çatışmaların ardından dördüncü kez Orta Doğu turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 2 ay aradan sonra yeniden Türkiye'nin yolunu tuttu.

Antony Blinken, ziyaret kapsamında İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü. Görüşme yaklaşık iki saat sürdü.

BAKAN FİDAN'DAN 'F-16' ÇAĞRISI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasındaki görüşmenin ayrıntılarına ilişkin açıklama geldi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre; ikilinin görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alındığı belirtildi.

Hakan Fidan görüşmede F-16 alım sürecinin bir an önce sonuçlanmasını beklediğini Blinken'a iletti. Fidan ayrıca İsveç'in NATO'ya üyelik süreci hakkındaki son kararın da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait olduğunu vurguladı.

"GAZZE'DE DERHAL ATEŞKES İLAN EDİLMELİ"

İki Bakan, Gazze’de devam eden insanlık trajedisini de değerlendirdi. İsrail’in artan saldırganlığının tüm bölgeye yönelik bir tehdit olduğuna dikkati çeken Bakan Fidan, derhal ateşkes ilan edilerek Gazze’ye kesintisiz insani yardım ulaştırılması gerektiğini vurgulayıp; iki devletli çözüme yönelik müzakerelere bir an önce başlanması çağrısında bulundu.

Karadeniz’de gerilim yaşanmasını arzu etmediklerini de belirten Bakan Fidan, Rusya ve Ukrayna’da üretilen gıda ürünlerinin güvenli biçimde dünya pazarlarına ulaştırılması için Türkiye'nin göstermiş olduğu çabalara da değindi.

Görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki müzakereler ile Suriye ve Irak gibi bölgesel konular da masaya yatırıldı.

ERDOĞAN, BLINKEN'I KABUL ETTİ

Blinken daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı kabul etti. Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de hazır bulundu.

ÇATIŞMALARIN BAŞLANGICINDAN BU YANA 4. ORTA DOĞU TURU

Blinken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 4. kez bölge turuna çıktı.

Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Filistin ve Mısır'ı da kapsayan turu çerçevesinde ilk olarak İstanbul'a gelen Blinken, mevkidaşlarıyla görüşerek "bir dizi kritik konuyu" ele alacak.

Blinken'ın Türkiye'nin ardından akşam saatlerinde Yunanistan'a geçmesi ve Girit Adası'nda Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmesi bekleniyor.