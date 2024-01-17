Son dakika! İYİ Parti'nin Antalya ve Kocaeli adayı belli oldu

17 Ocak 2024 11:00 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 11:33

İYİ Parti lideri Meral Akşener, grup toplantısında partisinin belediye başkanı adayları açıkladı. Akşener, İYİ Parti'nin Antalya'daki adayının Nesrin Ünal, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adayının ise Gencay Yıldıztekin olduğunu duyurdu.

Harun Cici ise Giresun adayı olarak açıklanırken, Metin Özat da Kars için aday gösterildi.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

İYİ Parti lideri, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki terör saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefonda görüşmesiyla ilgli de bilgi verdi. Her büyük terör saldırısından ve her önemli dış politika krizinden sonra ilgili bakanlıkları ve cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugüne kadar telefonla aradığını söyleyen Akşener, "Ben milletvekili değilim meclis tutumumuz bir tutum aldı. Günlük siyasette birbirimizi kıyasıya eleştirebiliriz ama dış dünyaya karşı bu tür konularda elbette ortak bir tutum belirlemeliyiz" dedi.



(İYİ Parti'nin Antalya adayı Nesrin Ünal)

NESRİN ÜNAL KİMDİR?

1961 senesinde Ankara'da doğdu. Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Antalya Devlet Hastanesinde dahiliye uzmanı olarak görev yaptı. 21. dönemde MHP'den Antalya milletvekili seçildi.

8 Ekim 2002 tarihinde MHP'den istifa etti. 2023 genel seçimlerinde İYİ Parti'den milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi. Evlidir ve üç çocuk annesidir.



(İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adayı Gencay Yıldıztekin)

GENCAY YILDIZTEKİN KİMDİR?

Gencay Yıldıztekim aslen Erzurumlu olup, 1971 yılında dünyaya gelmiştir. Entosav şirketinin sahibi olan ve uzun yıllar AK Parti'de siyaset yapan Yıldıztekin, bir süre önce AK Parti'den istifa etmişti. AK Parti'den istifa ettikten sonra Yıldıztekin, İYİ Parti'ye üye oldu.

İYİ Parti'de Darıca İlçe Başkanlığı görevi yaparken belediye başkan adaylığı için görevinden istifa etmişti. İsmi Darıca Belediye Başkan adaylığı için geçen Gencay Yıldıztekin, İYİ Parti lideri Meral Akşener tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan edildi.