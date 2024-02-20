Lütfü Savaş adaylık krizi sonrası TGRT Haber'e konuştu: Sorunlar nezaket içinde çözülebilirdi

20 Şubat 2024 21:11 - Güncelleme : 20 Şubat 2024 22:23

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart yerel seçimlerinde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği ancak tepkiler sonrası tekrar değerlendirmeye aldığı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile yola devam etme kararı aldı.

Tartışmalar içinde geçen süreçten sonra dün gece parti kararını Lütfü Savaş'tan yana kullandı. CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Savaş'ın adaylığının devam etmesiyle ilgili kararın, Hatay il ve ilçe örgütleri ve ilçe belediye başkan adaylarıyla yapılan değerlendirmeler sonucunda verildiği belirtildi.

"NEZAKET İÇİNDE ÇÖZÜLMELİYDİ"

Krizlerle geçen sürecin ardından Lütfü Savaş ilk kez TGRT Haber canlı yayınında konuştu. Savaş, partisini bir dargınlığı olmadığını söylerken sürecin 'nezaket içinde' çözülmesi gerektiğini belirtti.

"EKREM BEY İLE SÜRECİ KONUŞMADIK"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile arasında bir tartışma olup olmadığı sorusuna da cevap veren Savaş, "İmamoğlu'nun benim hakkımda negatif düşüncesi olacağını düşünmüyorum. Ekrem Bey ile bu konuyu hiç konuşmadık" dedi.

Lütfü Savaş'ın açıklamalarından satır başları:

CHP lideri Özgür Özel ile dün gece arasında geçen konuşmayı anlatan Savaş, "Yapılan anketlerde düşük olduğum görülüyordu. Benim anketlerimde ise ben öndeydim. Genel Başkanımızla görüşmemizde Hatay'ın CHP'de kalacağını söyledim. Hatay eğer düzgün yönetirseniz kolay ama yönetemezseniz zor bir şehir. Benim mücadelem Hatay içindir. Sonuç itibariyle kendi anketlerimize güvendiğimizi söyledim." diyerek iddialı konuştu.

"KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEDİM DİYE CEZANDIRAMAZLAR"

Hatay halkına güveninin tam olduğunu belirten Lütfü Savaş, "Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında kriz var mı bunu tartışacak olan ben değilim. Önceki liderimiz Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğim için bizi cezalandıracağını düşünmüyorum. Hatay'ın kazanacak adaya ihtiyacımız vardı. Şu anda Hatay'da en büyük rakibimiz AK Parti. Son anketten önce hep birinci olduğum gözüküyordu. Kendime ve Hatay halkına güvendiğim için ben ısrar ettim. Hatay sıradan bir il değil.

Ben geçmişte Antakya Belediye Başkanlığını kazanmıştım. Adalet Bakanına karşı yarıştım. İki ay gibi bir sürede rakibimi 4 bin oyla geçtim. En son seçimde ise 110 bin fark atmış başkanım. En az ziyaret ettiğim köye bile 15 defa gitmişimdir. 39 gün sonra (seçim günü) bence sonuç net bir şekilde görülecektir." dedi.

"İMAMOĞLU'NUN NEGATİF DÜŞÜNCESİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Ekrem İmamoğlu ile arasında bir tartışma olup olmadığı konusunda açıklamalarda bulunan Savaş, "Birimiz İBB'ye adayız birimiz de Hatay'a adayız. İmamoğlu'nun benim hakkımda negatif düşüncesi olacağını düşünmüyorum. Ekrem Bey ile bu konuyu hiç konuşmadık" dedi.

Partiye yönelik bir kırgınlığının olmadığını söyleyen Savaş, "Hatay seçim atmosferine girdi. Miting yapmadık, iktidar partisi yaptı. Doğru dürüst tatil yapmadım ama hep Hatay'a hizmet ettik. Depremi ben yapmışım gibi sorumlu tutulmaya çalışıldım. Depremin sorumluluğu üstüme yıkıldı. 'Herkes bu konuda hesap verecekse ben de hesap veririm' dedim. Konut ruhsatını ben vermedim ama buna rağmen bize yıkmaya çalıştılar. Benim partime yönelik bir kırgınlığım yok ama bu konular nezaket içinde çözülebilirdi. İki ay boyunca tartışılmamalıydı." diyerek sitem etti.

ÖZGÜR ÖZEL İLE NE KONUŞTU?

"Aramızda nazik bir görüşme geçti. Başka bir yol bulabilir miyiz diye konuştuk. Bana kararın bildirileceği söylendi. MYK toplantısı oldu ve beni Genel Merkez'e davet ettiler. Sayın Özel ile teke tek görüştüm. Ben 'Sahayı biliyoruz, 1 Nisan sabahı sevinçle uyanacağız. Atatürk'ün emanet ettiği şehri yönetiyorum' dedim. El sıkıştık ve teklifim kabul edildi."

"DEPREM YAŞAMIŞ ŞEHRİ BIRAKAMAZDIM"

"Keşke alternatif bulunsaydı da ben de bıraksaydım. En çok bu duruma ben sevinirdim. CHP'deki seçimden sonra Genel Başkanımıza 'Bana 10 puan yaklaşan varsa lütfen adaylığı verin, destek olacağım' demiştim. Maalesef öyle bir aday bulunamadı. Hatay sıradan bir şehir değil. Ben teklif üzerine aday olan bir insanım. Hizmet konusunda ön plana çıkan bir insanım. Deprem yaşamış bir şehri bırakıp gitmek kolay değil. Benim partimden ciddi bir aday olsaydı ona yardım ederdim."

"KENDİ PARTİMDEN DAHA FAZLA OY ALDIM"

"En yakın rakibimizle aramızda 6 puan fark var. 6 puan demek 60 bin oy demektir. Gökhan Zan kendi partisinin oyunu alacaktır. 110 bin olmaz ama 50-60 bin arasında seçimi alırız. Gökhan Zan 'Hatay ittifakı' demiş. Biz zaten Hatay ittifakı yapıyoruz. Ben kendi partimden daha fazla oy aldım. 31 Mart akşamı ipi göğüsleyeceğiz."

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ MÜ?

"Son olaylarda Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmedim. Ben onu Hatay'da ağırlamak isterim. Bunu oyumu artırmak için değil büyüğümüzün bizi şereflendirmesi için isterim. Sayın Kılıçdaroğlu bizim büyüğümüzdür. Hatay'a hizmet etmeme katkı sağladığı için gelmesini isterim."