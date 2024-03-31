Son dakika! Mansur Yavaş'tan balkon konuşması: Karşımızda düşman yok, zafer gibi görmüyoruz

31 Mart 2024 22:13 - Güncelleme : 31 Mart 2024 22:23

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da balkon konuşması yapıyor...

Yavaş'ın konuşmasında satır başları:

"Bize oy verenlere, genel başkanımız Özgür Özel'e, önceki dönem genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum. Seçim sonuçlarını zafer olarak görmüyoruz Karşımızda düşman yok. Hepimiz bu vatanın ferdiyiz. Dünyaya bakışımız farklı olabilir ama artık seçim bitti, rozetimizi çıkaracağız. 6 milyon vatandaşımıza hizmet edeceğiz. Artık seçim bitti, rozetimizi çıkaracağı Ankara'ya hizmet edeceğiz. Karşımızda düşman yok, zafer gibi görmüyoruz

Bu seçimin kaybedeni, siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok'tur. Geçen seçimde de aynı şeyi yapmışlardı ama ders almayanlar, iftira atanlar Ankara halkının iradesi karşısında bir kez daha kaybettiler, kaybetmeye de devam edecekler.

Son dakika haberinin detayları gelecek...