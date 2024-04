Son dakika! Memleket Partisi Sözcüsü Prof. Dr. İpek Özkal istifa etti!

04 Nisan 2024 20:30 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 20:44

Muharrem İnce'nin liderliğindeki Memleket Partisi'nde istifalar gelmeye devam ediyor. Memleket Partisi Sözcüsü Prof. Dr. İpek Özkal, istifa ettiğini açıkladı.

"İSTİFA EDİYORUM"

Memleket Partisi Sözcüsü Prof. Dr. İpek Özkal X hesabından yaptığı açıklamada, "Çok severek, gönülden çalıştığım partimdeki tüm görevlerimden bugün itibariyle istifa etmiş bulunmaktayım. Yaptığım her iş, yazdığım her söz, söylediğim her şey içtendi, severekti. Bu süreçte benden desteğini, sevgisini esirgemeyen herkese, parti emekçilerimize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız" ifadelerine yer verdi.

İPEK ÖZKAL KİMDİR?

Ankara'da doğdu. Lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı. Türkiye’de “Sağlık Sektörü Örneğinde Devletin Küçültülmesi ve Etkenleştirilmesi Çalışmaları” adlı teziyle Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilimleri Yüksek Lisans Programı’ndan mezun oldu. Akabinde Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilimleri Bölümü'nde başladığı Doktora Programı'nı “Türkiye’de Kamu Personel Sisteminin Gelişimi” teziyle tamamladı. Halen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde Profesör kadrosunda görev yapmakta olan İpek Özkal, iyi derecede İngilizce ve orta derecede İtalyanca bilmektedir.