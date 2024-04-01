Son dakika! Meral Akşener bizzat açıkladı: İYİ Parti olağanüstü kongreye gidiyor!

01 Nisan 2024 14:32 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 14:45

İYİ Parti lideri Meral Akşener, seçim sonrası ilk kez konuşuyor...

Akşener'in konuşmasından satır başları:

"Biliyorsunuz demokraside her konu tartışılabilir ama tek bir konu tartışılamaz o da seçmenin hür iradesi ile sandığa attığı oyudur.

Milletimiz 1 il, 23 ilçe ve 7 beldeyi İYİ Parti'ye emanet etti. Bunun için teşekkür ediyoruz. Seçim süreci boyunca gayretiyle partimizi temsil eden tüm belediye başkan adaylarımıza, teşkilatlarımıza, üye ve gönüllülerimize bir kez daha teşekkür ediyorum.

2023 yılındaki seçime göre sandığa katılım oranındaki büyük düşüş görmezden gelinemez. Geride bıraktığımız seçimlerle birlikte milletimizin iki yumruk arasına sıkıştırılmaktan ne kadar yorulduğunu son seçimde gördük.

"MİLLETİMİZ EN ESASLI MESAJI DA İKTİDARA VERDİ"

Milletimiz bu seçimde alışılmış kutuplaştırma alanlara, suni kavgalara mecbur olmadığını sandığa gitmeyerek gösterdi. Milletimiz en esaslı mesajı da iktidara verdi. Yıllardır ekonomideki basiretsizliğe, adaletsizliğe artık yeter dedi.

"OLAĞANÜSTÜ SEÇİMLE KONGREMİZİ TOPLAYACAĞIZ"

İYİ Parti olarak biz de üzerimize düşen sorumluluğu alacağız. Sonuçlara ilişkin muhasebe ve özeleştirimizi yapacağız. Tam da bu sebeple en kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız.