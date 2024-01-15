Tgrt Haber
15 Ocak 2024 12:20 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 12:55

Son dakika! MHP 55 adayını daha açıkladı

Son dakika haberi: MHP, Elazığ, Isparta ve Kars ile birlikte 52 ilçenin daha belediye başkan adaylarını açıkladı.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: TGRT Haber
Son dakika! MHP 55 adayını daha açıkladı
Mhp, Aday

Milliyetçi Harekat Partisi(MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için aralarında Elazığ, Isparta ve Kars belediye başkan adaylarının da yer aldığı 55 kişilik aday listesini açıkladı.

3 İL VE 52 İLÇE

Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 3 il, 10 büyükşehir ilçe, 42 ilçe için 55 belediye başkan adayı belirlendi.

MHP, Elazığ'da Murat Aygen, Isparta'da Yusuf Ziya Günaydın, Kars'ta Ötügen Senger'i il belediye başkan adayı olarak duyurdu.

İŞTE AÇIKLANAN İSİMLER

Son dakika! MHP 55 adayını daha açıkladı

Son dakika! MHP 55 adayını daha açıkladı

Son dakika! MHP 55 adayını daha açıkladı

Son dakika! MHP 55 adayını daha açıkladı

Son dakika! MHP 55 adayını daha açıkladı

Son dakika! MHP 55 adayını daha açıkladı

Haberler>Politika>Son dakika! MHP 55 adayını daha açıkladı
mhpaday
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...