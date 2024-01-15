15 Ocak 2024 12:20 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 12:55
Son dakika! MHP 55 adayını daha açıkladı
Son dakika haberi: MHP, Elazığ, Isparta ve Kars ile birlikte 52 ilçenin daha belediye başkan adaylarını açıkladı.
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: TGRT Haber
Milliyetçi Harekat Partisi(MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için aralarında Elazığ, Isparta ve Kars belediye başkan adaylarının da yer aldığı 55 kişilik aday listesini açıkladı.
3 İL VE 52 İLÇE
Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 3 il, 10 büyükşehir ilçe, 42 ilçe için 55 belediye başkan adayı belirlendi.
MHP, Elazığ'da Murat Aygen, Isparta'da Yusuf Ziya Günaydın, Kars'ta Ötügen Senger'i il belediye başkan adayı olarak duyurdu.