Son dakika! MHP 55 başkan adayını daha açıkladı

17 Ocak 2024 14:22 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 14:37

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 31 Mart yerel seçimleri için 55 adayını daha açıkladı. MHP, Kilis'te Hasan Kara'yı, Uşak'ta da Sezer Ateş belediye başkan adayı oldu. 3'ü büyükşehir ilçesi olmak üzere 53 ilçede de belediye başkan adayları belirlendi.

İşte belediye başkan adaylarının listesi:

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