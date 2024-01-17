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17 Ocak 2024 14:22 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 14:37

Son dakika! MHP 55 başkan adayını daha açıkladı

Son dakika haberi: Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 2'si il 53'ü ilçe olmak üzere 55 adayını daha açıkladı.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: TGRT Haber
Son dakika! MHP 55 başkan adayını daha açıkladı
MHP, Yerel Seçim, Seçim

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 31 Mart yerel seçimleri için 55 adayını daha açıkladı. MHP, Kilis'te Hasan Kara'yı, Uşak'ta da Sezer Ateş belediye başkan adayı oldu. 3'ü büyükşehir ilçesi olmak üzere 53 ilçede de belediye başkan adayları belirlendi.

İşte belediye başkan adaylarının listesi:

Son dakika! MHP 55 başkan adayını daha açıkladı

Son dakika! MHP 55 başkan adayını daha açıkladı

Son dakika! MHP 55 başkan adayını daha açıkladı

 

Son dakika haberinin detayları gelecek...

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MHPYerel seçimSeçim
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