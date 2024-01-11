Son dakika! MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı: İşte o isimler

11 Ocak 2024 17:20 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 18:09

Tüm siyasi partilerin yerel seçim hazırlığı sürüyor. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde 2. etap olarak adaylıkları kesinleşen 8 il, 40 büyükşehir ilçe, 7 ilçe belediye başkan adayını duyurdu.

Açıklanan listeye göre; Afyonkarahisar'da Sezer Küçükkurt, Aksaray'da İrfan Çıtak, Bolu'da İlhan Durak, Gümüşhane'de Vedat Soner Başer, Kırıkkale'de Harun Ulusoy, Kırklareli'de Derya Bulut, Sivas'ta Reha Kars, Tokat'ta Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi.

BAHÇELİ'NİN ONAYIYLA YAYINLANDI

Durmaz'ın açıklamasında satır başları:

"Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 2. etap olarak adaylıkları kesinleşen 8 İl, 40 Büyükşehir İlçe, 7 İlçe Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır"

İşte tam liste: