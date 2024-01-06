Son dakika! Devlet Bahçeli'den 'hilafet' tartışmalarına tepki: Rejim sorunu yok, olması düşünülemez

06 Ocak 2024 14:20 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 15:15

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde 'Liderlik ve Siyaset Okulu 19. Dönem Sertifika Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Cehaletin şiddetli istilasına karşı direniş gösterilmezse hayatın her cephesinde, bilhassa siyasette yenilgi üstüne yenilgi alınması kaçınılmazdır.

Milli değerleri tahrik edenler bu vatanı sevmeyenlerdir. Her Arapça yazıyı irtica diye sunanlar, yabancı istihbarat örgütlerinin sızmaları, yeminli Türkiye düşmanlarının süzmeleridir.

Tarihin tozlu raflarına düğümlenerek bırakılan tartışma konularını dış bağımlı operasyon ikmaliyle tekrar gündeme taşımak yalnızca aymazlık değil, ahmakça ve alçakça bir tezgahtır. Milli ve manevi değerlerimizin istismar edilmesini tahrik ve provoke edenler ne bu vatana ne bu millete ne de 100 yıllık cumhuriyet müktesabatına saygı duymayan asalaklardır.

'HİLAFET' TARTIŞMALARINA TEPKİ

30 Aralık Cumartesi günü Anıtkabir'de bağıran bir sapığın provokasyonu ile yılın ilk günü Galata'da düzenlenen yürüyüşte 'Hilafet bayrağı açtığı' iddiasıyla saldıran meczubun hadisesi tesadüf değildir. Ey cahiller, ey kendini bilmezler, hilafet bayrağı diye bir şey var mıdır? Korku tacirliğine soyunanlar, yabancı istihbarat örgütlerinin sızmalarıdır.

Şayet hazımsızlık Kelime-i Tevhid'eyse tarafımızı açıkça ilan ediyorum; La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah. Hilafet bayrağı iddiasıyla saldırı bir tesadüf değildir. İşbirlikçilerin hüviyeti bellidir.

"TÜRKİYE HUKUK DEVLETİDİR"

Türkiye'nin bayrağı ve milli marşı bellidir. Türkiye laik hukuk devletidir. Türkiye devleti bölünemez bir bütündür. Türkiye Cumhuriyeti'nin rejim sorunu yoktur, olması düşünülemez.

Hilafet tartışmasına çanak tutanların hepsi birden hastalıklıdır. Toplumsal tansiyonu yükseltmek amacıyla el ovuşturan, aklı rehin alınmış, utanmadan sıkılmadan partimizin simgesi bozkurtu haydutça kullananların Türkiye'yi darboğaza sokmak için nasıl bir örtülü faaliyet içinde oldukları net biçimde görülmektedir. Alttan alta cumhuriyetin miras ve emanetlerine tahammülsüz olanlarla sözde milliyetçilik maskesi takanların el ele verdikleri, iç barış ve huzuru bozucu girişimlerin asıl faili oldukları, bir nevi 'dem'lendikleri hayat çizgilerini dümenciliğe bağladıkları ortadadır.

Devlete ve millete karşı siyaset yapılamaz, yapılırsa bunun adı siyaset değil hıyanetle anılacaktır. Türk milletinin sinir uçlarıyla oynamanın adı milliyetçilik olamaz. Olur diyen varsa hevesleri kursaklarında kalacak.

TFF VE KULÜPLERE SÜPER KUPA TEPKİSİ

Türk futbolunda olmayan sadece futboldur. Bunun dışında ne ararsan var. TFF süreci yönetemedi, Fenerbahçe ve Galatasaray da aklı başında ve sağduyulu hareket edememiştir. Hiçkimse Atatürk üzerinden siyasi hesaplaşma sayfası açmanın peşinde koşmamalıdır. Atatürk'ün futbol maçında istismarı, sadece ihmal ve öngörüsüzlük olarak değerlendirilemez. Eğer böyleyse Türk futbolu duvara toslamıştır.

Süper Kupa finalinin oynanması için niçin Riyad'ın seçildiği kadar muhatap ülke ile hazırlanan protokole neden uyulmadığı, kafamızı bulandıran bir muammadır. Riyad krizine dahil olan her kim varsa kuru bir özürle bu sorundan muafiyet kazanamaz.

SOSYAL MEDYA ÇIKIŞI

Teröristler nasıl mağaralarda saklanıyorsa aynı emelde olanlar, bunlara yardım yataklık içinde bulunanlar sosyal medyanın çukurlarında yuvalanmıştır. Sosyal medya artık taşınması imkansız bir yüktür. Ya sosyal medya kullanımı a'dan z'ye yeni baştan düzenlenmeli ya da bu melanet ve mikrop yuvasını hepten işlevsiz hale getirmeliyiz. Bu düşüncemi demokrasinin kısırlaştırılması şeklinde iddia edeceklere yüzümüz dönüktür. Tedbiri bugün alamazsak kaos taban ve temsil bulacaktır. Dedikodu ve fitnenin demokrasi ile ilgisi yoktur.

YARGITAY'IN 'CAN ATALAY' KARARINA DESTEK

Türkiye'de diktatörlük olsaydı, Can Atalay davasıyla ilgili devlete meydan okuyanlar, bölücüleri destekleyenler, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek için vızır vızır ortalıkta gezenler nasıl tutunacaklardı. Diktatörlük olsaydı, cezaevindeki bir terörist Türk Devleti'ne nasıl 'işgalci' diyecekti. Anayasa Mahkemesi milletimizin gasp edilen haklarını nasıl savunacak? Bütün dayatmalara ve baskılara direnerek Türk adaletinin onurunu müdafaa eden Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin şerefli hakimlerini de yürekten kutluyor ve aldıkları bu kararı destekliyoruz.

31 Mart'ta mutlaka başarılı olacağız."