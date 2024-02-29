Son dakika! Devlet Bahçeli'den emekli maaşı açıklaması: Gerekli iyileştirmeler cömertçe yapılacak

29 Şubat 2024 14:38 - Güncelleme : 29 Şubat 2024 14:55

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Hepinize müteşekkirim, hepinizden razıyım. Unutuldu sanılmasın. Siyasetin zorlu etaplarında gösterdiğiniz dirayet, yalan, dedikodu ve iftiralar karşısında sahnelediğiniz cesaret, biliniz ki her türlü övgünün önünde ve üstündedir. Davamız haklının, hakikatin davasıdır. Yolumuz uzun, yükümüz ağır velakin irade ve inancımız çelik gibidir. 55 yıllık geçmişimizi parlak bir gelecekle buluşturmak hepimizin ortak sorumluluğudur.

Her an yenilenerek ancak kontrolsüz değişim dalgalarına, çivisi çıkmış manzaraya tedbirli ve uyanık yaklaşarak, asıl gelişme dinamiklerinin milli ve manevi kaynağımızda olduğunu bilerek mücadelemizi sürdüreceğiz. Sevdamız millet, gücümüz devlettir. Allah’ın izniyle daha yapacağımız çok işler, ulaşacağımız çok hedefler vardır.

17 Mart 2024’te yapacağımız partimizin 14’üncü Olağan Büyük Kurultayımız öncesi son MYK ve MDK toplantımız vesilesiyle her dava arkadaşıma bugüne kadarki çalışmalarından dolayı tebriklerimi iletiyorum. 55 yıldır ülkeye sevdalandık, ülküye yemin ettik. İlk günkü azim ve kararlılıkla nice 55 yıllara, nice yüzyıllara, bizler göremesek bile Allah’ın hikmetle partimizin vasıl olacağından şüphe duymuyoruz.

Ülkümüz büyük Türk milletini, ona farklılık ve değer kazandıran, dil, gönül, ahlak, inanç, akıl ve vicdanda taşınan muhteşem değerler manzumesini, bir kutlu emanet olarak köklerinden kopartmandan anlayıp, geliştirerek, insanlık var oldukça sonsuza kadar yaşatmak, milli devletimizin Türklük, İslamlık ve insanlığın esenliği için çalışmaktır.

Medeniyetler arasında değişen güç dengeleri, göç ve sığınmacı akını, azgınlaşan ırkçılık ve yabancı düşmanlığı, çatışma ve savaş alanları, inanç ve kültürel çizgileri doğrultusunda yeniden biçimlenmeye başlayan küresel siyaset arenası, Türk milliyetçiliğinin yeni bir duruş muhasebesi yapmasını acil hale getirmektedir.

EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

Ekonomik sorunların üstesinden gelinecektir. Hayat pahalılığı kaderimiz değil, bitecektir. Emeklilerimizin çağrıları haksız değildir, gerekli iyileştirmeler cömertçe yapılacaktır. Enflasyonla mücadele başarıya ulaşacak, fiyat ve finansal istikrar Türkiye ekonomisinin zincirlerini kıracaktır. Faiz, döviz ve enflasyon siperine yatıp ekonomik ve siyasi istismar operasyonunu dört bir koldan ilerletenlerin hevesleri kursaklarında kalacak."

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