Son dakika... MHP 55 başkan adayını açıkladı: Mersin ve Manisa'da dikkat çeken isim

10 Ocak 2024 16:53 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 17:31

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde bazı illerde Cumhur İttifakı'ndaki ortağı AK Parti ile ittifak yapma kararı alan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 2'si büyükşehir, 12'si il olmak üzere 55 belediye başkanı adayını açıkladı.

Adaylara ilişkin açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde adaylıkları kesinleşen 2 Büyükşehir, 12 il ve 41 Büyükşehir İlçe Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır" ifadeleriyle söz konusu isimleri paylaştı.

İşte MHP'nin adayları...

Mersin Büyükşehir Belediyesi - Serdar Soydan

Manisa Büyükşehir Belediyesi - Cengiz Ergün oldu.

Amasya - Bayram Çelik

Bartın - Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu

Bayburt - Hükmü Pekmezci

Çankırı - İsmail Hakkı Esen

Erzincan - Bekir Aksun

Karabük - Rafet Vergili

Karaman - Savaş Kalaycı

Kastamonu - Yüksel Aydın

Kütahya - Alim Işık

Nevşehir - Adnan Doğu

Niğde - Hamdi Doğan

Osmaniye - İbrahim Çenet

İstanbul İlçeleri

BEŞİKTAŞ - SERKAN TOPER

SİLİVRİ - VOLKAN YILMAZ

Ankara İlçeleri

ETİMESGUT - ENVER DEMİREL

GÖLBAŞI - RAMAZAN ŞİMŞEK

KALECİK - ERDAL DAL

POLATLI - LEVENT ÇAĞLANCI

Adana İlçeleri

ÇUKUROVA - FİRDEVS CİNGÖZLER

FEKE - AHMET ŞENER

İMAMOĞLU - MEHMET AYDIN KANGUR

KARAİSALI - BEKİR ŞİMŞEK

KARATAŞ - NECİP TOPUZ

KOZAN - MUSTAFA ATLI

POZANTI - ALİ AVAN

SAİMBEYLİ - VEDAT CENGİZ

SARIÇAM - BİLAL ULUDAĞ

YUMURTALIK - AYDIN KÜTÜKOĞLU

Mersin İlçeleri

ANAMUR - HİDAYET KILINÇ

BOZYAZI - MUSTAFA ÇETİNKAYA

ÇAMLIYAYLA - ALİ RIZA GENÇ

ERDEMLİ - MUSTAFA KARA

GÜLNAR - FATİH ÖNGE

MUT - VOLKAN ŞEKER

SİLİFKE - SADIK ALTINOK

TARSUS - MAHMUT TAT

TOROSLAR - ALİ ÖZ

Aydın İlçeleri

ALANYA - ADEM MURAT YÜCEL

DEMRE - İBRAHİM OĞUZ

GAZİPAŞA - MUSTAFA AKSOY

Antalya İlçeleri

ALANYA - ADEM MURAT YÜCEL

DEMRE - İBRAHİM OĞUZ

GAZİPAŞA - MUSTAFA AKSOY

Balıkesir İlçeleri

GÖMEÇ - KAZIM ARSLAN

Bursa İlçeleri

YENİŞEHİR - DAVUT AYDIN

Denizli İlçeleri

ÇAL - FETİ AKCAN

HONAZ - ALİ SEMERCİ

Erzurum İlçeleri

İSPİR - AHMET COŞKUN

OLUR - VEDAT ERGÜN

UZUNDERE - SİNAN AYDIN

Eskişehir İlçeleri