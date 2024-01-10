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    • 10 Ocak 2024 16:53 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 17:31

    Son dakika... MHP 55 başkan adayını açıkladı: Mersin ve Manisa'da dikkat çeken isim

    Son dakika.. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 2'si büyükşehir olmak üzere 55 belediye başkanı adayını açıkladı. MHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise Cengiz Ergün oldu.

    Editör: Onur Kaya / Kaynak: TGRT HABER
    Son dakika... MHP 55 başkan adayını açıkladı: Mersin ve Manisa&#039;da dikkat çeken isim
    Mhp, Mersin, Malatya

    31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde bazı illerde Cumhur İttifakı'ndaki ortağı AK Parti ile ittifak yapma kararı alan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 2'si büyükşehir, 12'si il olmak üzere 55 belediye başkanı adayını açıkladı.

    Adaylara ilişkin açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde adaylıkları kesinleşen 2 Büyükşehir, 12 il ve 41 Büyükşehir İlçe Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır" ifadeleriyle söz konusu isimleri paylaştı.

    İşte MHP'nin adayları...

    • Mersin Büyükşehir Belediyesi - Serdar Soydan
    • Manisa Büyükşehir Belediyesi - Cengiz Ergün oldu.
    • Amasya - Bayram Çelik
    • Bartın - Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu
    • Bayburt - Hükmü Pekmezci
    • Çankırı - İsmail Hakkı Esen
    • Erzincan - Bekir Aksun
    • Karabük - Rafet Vergili
    • Karaman - Savaş Kalaycı
    • Kastamonu - Yüksel Aydın
    • Kütahya - Alim Işık
    • Nevşehir - Adnan Doğu
    • Niğde - Hamdi Doğan
    • Osmaniye - İbrahim Çenet

    İstanbul İlçeleri

    • BEŞİKTAŞ - SERKAN TOPER
    • SİLİVRİ - VOLKAN YILMAZ

    Ankara İlçeleri

    • ETİMESGUT - ENVER DEMİREL
    • GÖLBAŞI - RAMAZAN ŞİMŞEK
    • KALECİK - ERDAL DAL
    • POLATLI - LEVENT ÇAĞLANCI

    Adana İlçeleri

    • ÇUKUROVA - FİRDEVS CİNGÖZLER
    • FEKE - AHMET ŞENER
    • İMAMOĞLU - MEHMET AYDIN KANGUR
    • KARAİSALI - BEKİR ŞİMŞEK
    • KARATAŞ - NECİP TOPUZ
    • KOZAN - MUSTAFA ATLI
    • POZANTI - ALİ AVAN
    • SAİMBEYLİ - VEDAT CENGİZ
    • SARIÇAM - BİLAL ULUDAĞ
    • YUMURTALIK - AYDIN KÜTÜKOĞLU

    Mersin İlçeleri

    • ANAMUR - HİDAYET KILINÇ
    • BOZYAZI - MUSTAFA ÇETİNKAYA
    • ÇAMLIYAYLA - ALİ RIZA GENÇ
    • ERDEMLİ - MUSTAFA KARA
    • GÜLNAR - FATİH ÖNGE
    • MUT - VOLKAN ŞEKER
    • SİLİFKE - SADIK ALTINOK
    • TARSUS - MAHMUT TAT
    • TOROSLAR - ALİ ÖZ

    Aydın İlçeleri

    • ALANYA - ADEM MURAT YÜCEL
    • DEMRE - İBRAHİM OĞUZ
    • GAZİPAŞA  - MUSTAFA AKSOY

    Antalya İlçeleri

    • ALANYA - ADEM MURAT YÜCEL
    • DEMRE - İBRAHİM OĞUZ
    • GAZİPAŞA - MUSTAFA AKSOY

    Balıkesir İlçeleri

    • GÖMEÇ - KAZIM ARSLAN

    Bursa İlçeleri

    • YENİŞEHİR - DAVUT AYDIN

    Denizli İlçeleri

    • ÇAL - FETİ AKCAN
    • HONAZ - ALİ SEMERCİ

    Erzurum İlçeleri

    • İSPİR - AHMET COŞKUN
    • OLUR - VEDAT ERGÜN
    • UZUNDERE - SİNAN AYDIN

    Eskişehir İlçeleri

    • ÇİFTELER - KADİR BIYIK
    • SEYİTGAZİ - ERHAN ERDEM

    Haberler>Politika>Son dakika... MHP 55 başkan adayını açıkladı: Mersin ve Manisa'da dikkat çeken isim
    mhpmersinmalatya
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