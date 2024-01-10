Son dakika... MHP 55 başkan adayını açıkladı: Mersin ve Manisa'da dikkat çeken isim
Son dakika.. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 2'si büyükşehir olmak üzere 55 belediye başkanı adayını açıkladı. MHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise Cengiz Ergün oldu.
31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde bazı illerde Cumhur İttifakı'ndaki ortağı AK Parti ile ittifak yapma kararı alan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 2'si büyükşehir, 12'si il olmak üzere 55 belediye başkanı adayını açıkladı.
Adaylara ilişkin açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde adaylıkları kesinleşen 2 Büyükşehir, 12 il ve 41 Büyükşehir İlçe Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır" ifadeleriyle söz konusu isimleri paylaştı.
İşte MHP'nin adayları...
- Mersin Büyükşehir Belediyesi - Serdar Soydan
- Manisa Büyükşehir Belediyesi - Cengiz Ergün oldu.
- Amasya - Bayram Çelik
- Bartın - Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu
- Bayburt - Hükmü Pekmezci
- Çankırı - İsmail Hakkı Esen
- Erzincan - Bekir Aksun
- Karabük - Rafet Vergili
- Karaman - Savaş Kalaycı
- Kastamonu - Yüksel Aydın
- Kütahya - Alim Işık
- Nevşehir - Adnan Doğu
- Niğde - Hamdi Doğan
- Osmaniye - İbrahim Çenet
İstanbul İlçeleri
- BEŞİKTAŞ - SERKAN TOPER
- SİLİVRİ - VOLKAN YILMAZ
Ankara İlçeleri
- ETİMESGUT - ENVER DEMİREL
- GÖLBAŞI - RAMAZAN ŞİMŞEK
- KALECİK - ERDAL DAL
- POLATLI - LEVENT ÇAĞLANCI
Adana İlçeleri
- ÇUKUROVA - FİRDEVS CİNGÖZLER
- FEKE - AHMET ŞENER
- İMAMOĞLU - MEHMET AYDIN KANGUR
- KARAİSALI - BEKİR ŞİMŞEK
- KARATAŞ - NECİP TOPUZ
- KOZAN - MUSTAFA ATLI
- POZANTI - ALİ AVAN
- SAİMBEYLİ - VEDAT CENGİZ
- SARIÇAM - BİLAL ULUDAĞ
- YUMURTALIK - AYDIN KÜTÜKOĞLU
Mersin İlçeleri
- ANAMUR - HİDAYET KILINÇ
- BOZYAZI - MUSTAFA ÇETİNKAYA
- ÇAMLIYAYLA - ALİ RIZA GENÇ
- ERDEMLİ - MUSTAFA KARA
- GÜLNAR - FATİH ÖNGE
- MUT - VOLKAN ŞEKER
- SİLİFKE - SADIK ALTINOK
- TARSUS - MAHMUT TAT
- TOROSLAR - ALİ ÖZ
Aydın İlçeleri
- ALANYA - ADEM MURAT YÜCEL
- DEMRE - İBRAHİM OĞUZ
- GAZİPAŞA - MUSTAFA AKSOY
Antalya İlçeleri
- ALANYA - ADEM MURAT YÜCEL
- DEMRE - İBRAHİM OĞUZ
- GAZİPAŞA - MUSTAFA AKSOY
Balıkesir İlçeleri
- GÖMEÇ - KAZIM ARSLAN
Bursa İlçeleri
- YENİŞEHİR - DAVUT AYDIN
Denizli İlçeleri
- ÇAL - FETİ AKCAN
- HONAZ - ALİ SEMERCİ
Erzurum İlçeleri
- İSPİR - AHMET COŞKUN
- OLUR - VEDAT ERGÜN
- UZUNDERE - SİNAN AYDIN
Eskişehir İlçeleri
- ÇİFTELER - KADİR BIYIK
- SEYİTGAZİ - ERHAN ERDEM