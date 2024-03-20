Son dakika! Murat Kurum mal varlığını açıkladı! 

20 Mart 2024 00:35 - Güncelleme : 20 Mart 2024 00:39

Yerel seçimlere sayılı günler kala siyasiler mal varlıklarını açıklamaya devam ediyor. Ankara büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın çağrısı sonrası siyasiler ve adaylar mal varlığını açıklarken Murat Kurum'dan da hamle geldi.

KRT TV canlı yayınında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, 3 evi olduğunu söyledi.

"3 EVİM BİRAZ DA BORCUM VAR"

Bu hafta yazılı olarak mal varlığını açıklayacaklarını söyleyen Kurum, "Ankara, İstanbul ve Bahçelievler'de evim, bir tane arabam, biraz da borcumuz var. Benim mal varlığım burdur. Borcum da evden kaldı. İşte açıkladım." dedi.

TURGUT ALTINOK YORUMU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un mal varlığının 'yüksek' olduğu iddiasıyla çıkan yorumları kısaca değerlendiren Kurum, "Turgut Bey'in mal varlığını bilmiyorum takip de etmedim" dedi.