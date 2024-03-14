Son dakika! Murat Kurum TGRT Haber'de soruları cevaplıyor

14 Mart 2024 21:59 - Güncelleme : 14 Mart 2024 22:49

Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları:

"ANKETLERDE 1,5-2 PUAN ÖNDEYİZ"

"Ben daha öncede ifade ettim. Sahadaki heyecan her geçen gün artıyor. Bir coşku seline dönüştü. İnsanlar liyakatsiz düzenden biran önce kurtulmak istiyor. Anketlerde 8-10 puan önde olduklarını söylemişlerdi hatta bu sıralar da algı çalışmalarını devam ettiriyorlar. Asıl anket sahadır. Sahanın coşkusu daha önemli. Biz hep sahadaydık. 31 Mart akşamı kazanacağız. Büyük bir coşkuyla hep birlikte Saraçhane'ye yürüyeceğiz. Anketlerde 1,5-2 puan öndeyiz.

VAATLER SORULDUĞUNDA 'HATIRLAMIYORUM' DİYOR

5 yıldır farklı şeyler konuşuyorlar. İstanbul'un önemli meseleleri var. Biz o yüzde 'Sadece İstanbul' dedik. Kadınlarımızın ayrışmaları, gençlerimizin ötekileşmesi ve en önemlisi de ilgisizlik insanları çok yordu. Mesele Murat Kurum değil, sorunların çözülmesidir. Vaatlerini gerçekleştirmeyen ve sorulduğunda da 'hatırlamıyorum' diyen bir görüş var. Bu köprüden önceki son çıkıştır. Bundan sonraki dönemde müdahale etsek de düzeltilmeyebilir. Milletimiz biliyor ki ben 5 yıllık bakanlık dönemimde ne söz verdiysem tuttum. Bu sözün tutulacağını her zaman takip ederim ve 'hatırlamıyorum' demem.

DEPREMDE NELER YAPILACAK?

Deprem meselesi bir beka meselesidir. Herkes bunu zaten söylüyor. Son 1 asırdır 133 bin insanımızı toprağa verdiğimizi de görüyoruz. Bu deprem gerçeği ile yaşamak ve buna yönelik bir tedbir almalıyız. İstanbul'da 1,5 milyon riskli konut var ve bunun dönüştürüleceği uzmanlar tarafından dillendiriliyor. Bunu İmamoğlu'nun yanındaki uzmanlar da söylüyor. İstanbul'da yarın bir deprem olduğunda hazırlıklı olmalıyız.

"7 LOJİSTİK MERKEZ AÇACAĞIZ"

Afet senaryomuzu işletecek bir durumumuz olmalı. Afet yönetim sistemimizi kurmalıyız. Toplanma alanlarından altyapıya kadar, toplanma alanlarından afet anında yapılacaklara kadar her şeyi yapmalıyız. CHP'li yönetim 115 bin konut vaadi verdi ve 5 bin 489 konutu dönüştürebildi. Yüzde 5 bile yapamamış. İskelemizden lojistik merkezimize kadar düzenlememiz ve bunları çoğaltmamız lazım. Lojistik merkezini 7'ye çıkartacağız. Helikopter almalıyız. Biz '945 mahalleye bahçe yapalım' diyoruz. Burada spor salonları ve etkinlik alanı olsun istiyoruz. Burası afet zamanı dönüştürülsün, helikopter inebilsin. Her evde afet çantası olsun istiyoruz. Hasta bakım merkezleri kuracağız. Çok farklı bakmaya çalışıyoruz. Bu altyapıyı İstanbul'a kuracağız. Kalıcı çözümler kurmalıyız. Kalıcı çözümler olmalı. Sanayi tesisleri güçlenmeli. Afet sonrası ekmek verilsin, yollar işlesin, metrobüs güzergahını afete hazır olsun istiyoruz. Tek riskli yapı kalmayana kadar bu işleri yapacağız. Gönüllü bir anlayışla dönüşüm yapacağız.

65 BİN KONUT PROJESİ...

İzmir'de Bayraklı'da zemin iyileştirmesi yaptık. Herkes yerinde ve memnun. Elazığ ve Malatya depreminde de aynısını söylediler. Bizim o konutlarımız bitti. Yatay mimari ve komşuluk ilişkilerinin devam ettiği bir projeyi tamamladık. Söz verdik ve yaptık. Gidin bakın Giresun Dereli'de, Bozkurt'ta, Abana'da verilen vaatlerin hepsi yapıldı. İstanbul'da 173 bin kentsel dönüşüm konutunu gerçekleştirdik. Tozkoparan'dan Esenler'e kadar teslim edilen konutları görürsünüz. İstanbul'un her yerinde dönüşümü tamamlıyoruz. Bize 11 ildeki felakette de 'yapamazsın' dediler ama yaptık. Onlar 'yapamazsın' dediler biz tünellerimizi, konutlarımızı yaptık. Onların bakış açısı hep aynı. Murat Kurum söylerse yapar. Bunlar istedikleri işlere kaynak buluyorlar. Deprem bütçesine harcanan paranın iki katı kadar reklam bütçesine harcanan para var. İBB'nin parasıyla CHP'nin kongresini dizayn etmeyi biliyorlar.

"İBB, SSK PRİMLERİNİ BİLE ÖDEYEMEZ DURUMDA"

İBB'de zarar eden iştirak şirketleri var. BELTUR neden zarar etti? İSPARK neden zarar etti? İSKİ yatırım yapmayı bırakın elektrik parasını ödeyemez hale geldi. İBB SSK primini ödeyemez durumda. Buradaki paraları kendi seçim kampanyasına dönüştürdüler. Hala daha harcıyorlar. Merak etmesin ben ona söyledim, 'gel yanıma öğreteyim' dedim. Tek belediye bütçesi ile değil özel sektörle de çalışacağız. 5 yılda 81 ile hizmetim var. Alıştım, çalıştım, çabaladım. Depremzede ailelerin yanındaydım. Sel olduğunda İstanbul'daki vatandaşlarımızın yanındaydık. Bunlar bu kadar net. Onların ne dediğinin bizim tarafımızda karşılığı yok.

"TEMEL ATMAMA TÖRENİ' YAPTILAR"

Bir gün olsun İBB Başkanı bir kez olsun bana 'bir tane sorunum var' diye gelmedi. Ama 'engellediniz' diyor. Engellemeyi bırak yardım ettik. Bu adam 'metro inşaatlarına hafriyat döken başkan, temel atmama töreni' olarak tarihe geçecek. 4 yıldır akılları neredeydi bunların. İstanbul'un kaynağını verimli kullanacağız. Herkes İller Bankası'ndan faydalanıyor da sen (İmamoğlu) neden faydalanmadın? Bunu alan CHP'li belediyeler nasıl aldı o zaman? Birçok belediye alıyor da İBB neden almamış? Sorsanız 'engelliyorlar' derler.

"MERKEZİ YÖNETİMDEN İBB'YE TIKIR TIKIR PARA ÖDENMİŞ"

2018 yılında İBB'nin bütçesinin yüzde 71'i merkezi idareden geliyordu. Şimdi baktığımızda ise yüzde 92'si merkezi idareden gelmiş. 104 milyar tıkır tıkır ödenmiş. Karşımızdaki anlayış çok kolay yalan söylüyor. Rahmetli Kadir Abi'nin döneminde atılan metro temellerini 'ben yaptım' diyerek yalan söylüyor. Neyi engellenmiş? Bizim yaptıklarımızı ellemezseniz bile işler kendiliğinden ilerlerdi. Bırakın engellemeyi biz kendimiz yatırım yapmazsak trafik sorunu artar.

"VERDİĞİMİZ VAATLERİ UNUTMAYIZ"

İstanbul'a hizmet yaptık ve bunun karşılığını sahada aldık. Cumhurbaşkanımız bize 'tutmayacağınız vaadi vermeyin' demişlerdi. O dönemde bile 'Erdoğan geride' diyerek manipülasyon yaptı. Şimdi de bunu yapıyorlar. Biz verdiğimiz vaatleri unutmayız.

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