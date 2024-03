Murat Kurum müjdeleri peş peşe sıraladı! Evleneceklere, öğrencilere, emeklilere....

07 Mart 2024 12:17 - Güncelleme : 07 Mart 2024 15:38

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Eşsiz Şehir Eşsiz İstanbul programında açıklamalarda bulundu.

Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Eşsiz bir şehirde yaşıyoruz. Bu şehirde gençleri ile kadınları ile, engelli kardeşlerimiz ile tek arzumuz huzur içinde yaşamak. Paylaştığımız sevgimizi, düşüncemizi İstanbul'un güzelliğini doyasıya yaşamak istiyoruz. 31 Mart akşamı Eşsiz İstanbul'a kavuşacağız inşallah.

Özlediğimiz İstanbul'u hep birlikte inşa edeceğiz. Eşsiz İstanbul tanıtım toplantımızda yeniden bir aradayız. İlk buluşmamızda sizlere Türkiye Yüzyılı İstanbul vizyonumuzu ilan ettik. Risksiz İstanbul ile bu şehri depreme dirençli şehre nasıl dönüştüreceğimizi ilan ettik. Yine metro seferleri duran, orada vatandaşımızın çile haline gelen ulaşımda evine işine okuluna gidemediği bir tabloyu bugün İstanbullular gördü. Son 5 yıldır olduğu gibi bugün de çile ile karşılaştılar. Tünellerde İstanbul'un trafik çilesini yaşadılar. Ulaştıran İstanbul hedefimizle bu sorunları çözmeye geliyoruz.

Şefkati, sevgisi ile dünyanın tüm şehirlerinden ayrılan bir yerdir İstanbul. İstanbul medeniyeti tüm insanlığa iyiliği, yardımlaşmayı öğrenmekte. Eşsiz İstanbul projemiz bu medeniyet duruşundan ilham ve güç almakta.

Bir tek dileğimiz var, İstanbul'da mutlu huzurlu yaşamak. 31 Mart akşamı İstanbul'da kadınlarımızla gençlerimizle hep birlikte eşsiz İstanbul için benimle yol yürümeye var mısınız? Ben İstanbul'un bu güzelliğini görünce emin olun içim içime sığmıyor. Tek arzumuz mutlu olmak.

PROJELERİ SIRALADI

Eşsiz İstanbul sunumumuz ile İstanbul'un 5 yılda yaşayacağı sosyal belediyecilik devrimlerini anlatacağız. Görevlerimde milletimin yanında olmaya çalışmış bir kardeşim. Depremlerde sellerde, Asrın felaketinde milletimizin elini sımsıkı tuttuk ve o eli bırakmadık. Bugün de İstanbul'da kültür sanat ve turizm ile giden yolu anlatacağım. Daha güzel bir İstanbul için Nefes İstanbul diyeceğiz. İstanbul için hazırladığımız hedeflerimizi paylaşacağız. Şimdiden hayırlı olsun.

1 Nisan'dan itibaren İBB sizlerin iyi gününüzde kötü gününüzde her anınızda yanınızda olacak. Bu hedefleri sosyal belediyecilik uygulamalarımız ile kısa sürede başaracağız. Sosyal belediyecilik ile sosyal medya belediyeciliği ile yönetilmesine isyan eden vatandaşlarımız ile dertleşiyoruz. Her bir an artık eziyet haline geldi. Bugün burada tarihin ve vicdanın önünde sizlere söz veriyoruz Haksız yere işlerinden edilen emekçilerimiz işlerine geri dönecek. Bu şehirde kimse haksızlığa uğramayacak, işten haksız yere çıkarılmayacak. Tüm sosyal destekleri çeşitlendirip arttıracağız. Yarı zamanlı belediyecilik yapanlar bu yardımları keseceğimizi ifade ediyor. Biz sosyal yardımları devam ettireceğimiz gibi yenilerini kalıcı şekilde İstanbul ile paylaşacağız.

"KADINLARIMIZ ARASINDA AYRIM YAPMAK YARI ZAMANLI BAŞKANA YAKIŞIR"

İnsanımızın ihtiyacını kalıcı politikalar ile gideceğiz. ne şartta olursa olsun kimseyi geride bırakmayacağız. İstanbul'un en büyük ve güçlü kadınları ve aileleri. Ailelerimizi koruyacağımız İstanbul hayal ediyoruz.

Kadınlar arasında bugünkü kibirli belediye başkanının yaptığı gibi ev hanımı çalışan kadın ayrımı yapmak yarı zamanlı belediye başkanına yakışır. Bu vatanının her bir kadını bizim için değerlidir. Bu şehrin kadınları güçlü olacak.

KADIN GİRİŞİMCİLERE 100 BİN LİRA HİBE

Kadın girişimcilerimize 100 bin lira hibe vererek. Her yerde kadın istihdamını artıracağız. Desteklerimizi onlara vereceğiz ve ürettikleri, emekleri ile çabaladıkları ürünleri alım garantili uygulamalarımız ile kazançlarını artıracağız.

6 YAŞA KADAR ULAŞIM ÜCRETSİZ

6 yaşına kadar yavrularına ücretsiz seyahat hakkı vereceğiz. Yavruları yanlarında olsun, toplu taşımada ücretsiz faydalansın istiyoruz.

7 gün 24 saat çalışacak kreşlerimizi İstanbul'a armağan edeceğiz. ailelerimiz çocuklarını bıraktığında çocuklarımıza bakacağız. Onlara güzel gelecek sunmak için oyun atölyelerinde kaliteli zaman geçirilecek.

İstanbul'un anneleri her hizmetin en iyisine layık. Onlar için çalışıp çabalayacağız. Onların mutluluğuna ortak olmak için çalışacağız. Projelerimizde tecrübeli ekiplerle bakıcı ve yardımcılar ile on binlerce kadınımızın yanında olacağız. İstanbul'un kadınlarını asla yolda yalnız bırakmayacağız. Murat Kurum onların kardeşi olacak.

ANNE VE BABALARA ULAŞIM ÜCRETSİZ

Güvenli, çocuklarımızı okula hazırlayan kreşler öncelikli olacak. Bu yolda öncelikle her mahalleye kreş hizmeti götürülecek. 7/24 kreş desteği verilecek.

Aile kartla 0-6 yaş arası çocuğu olan annelere ve babalara ulaşım ücretsiz olacak.

İBB güvencesiyle bakıcı ve temizlik hizmeti verilecek.

Anne ve çocuk atölyeleri kurulacak.

Belediye hizmetlerinde kadın istihdamı artırılacak.

100 bin kadın girişimciye 100 bin TL hibe verilecek.

Kadınların el emeğine E-Ticaret ve pazaryeri desteği verilecek.

Kadın kıraathaneleri kurulacak.

ÇOCUKLARIN İSTANBUL’U

İlkokul öğrencilerine beslenme desteği verilecek.

İlköğretim öğrencilerine toplu taşıma ücretsiz olacak.

Okullara güvenlik ve temizlik desteği verilecek.

Bu şehir aynı zamanda gençlerin İstanbul'u olacak. Onlar için ilmin kapısı, umudun anahtarı İstanbul'u hep birlikte inşa edeceğiz.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE 10 BİN TL'LİK EĞİTİM DESTEĞİ

Üniversite öğrencilerine bu yıl 10 bin TL olmak üzere, her yıl artan oranda eğitim desteği verilecek.

Toplu ulaşımda öğrencilere yüzde 40 indirim sağlanacak. Öğrenci fiyatı 5,18 TL olurken abonman 150 TL olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kültürel, sosyal ve spor tesislerinde gençlere yüzde 50’ye varan indirimler sağlanacak.

Memleketine giden öğrencilere ulaşım desteği verilecek.

EVLENECEK GENÇLERE MÜJDE

Öğrenci evlerine aylık 25 m3 doğal gaz desteği verilecek.

Evlenecek gençlere 50 bin TL beyaz eşya yardımı yapılacak.

Sadece gençlere özel ‘Mekanİstanbul Kafe’ hizmete alınacak.

39 ilçeye ‘İBB Kitaphane’ açılacak

İBB Kahve’ler hizmete alınacak

Gençlik Meclisi ve Danışma Kurulu kurulacak. Alınacak tüm kararlar burada gençlerle birlikte alınacak.

İLK İŞİNİ KURAN GENÇLERE HİBE

İlk işini kuran gençlere 100 bin TL hibe verilecek.

‘İlk Ofisin Bizden’ uygulaması ile 39 ilçede 100 bin kişiye tam donanımlı, paylaşımlı ofis hizmeti sunulacak.

İŞİM İSTANBUL

İlk iş-İstanbul projesiyle gençlere yarı zamanlı iş imkanı sağlanacak. Gençler saatte 200 TL gelir elde edecekler.

EMEKLİLERE DESTEK ÖDEMESİ

Yaşlı ve engelliler için iki yakada 3 büyük Yaşlı Ve Engelli Yaşam Merkezi açılacak.

E-Sağlık takip sistemiyle yaşlılarımızın her anında yanında olunacak. 75 yaş üstü yaşlılarımız online olarak takip edilecek.

Büyüklerimize İBB güvencesiyle yemek ve temizlik desteği verilecek.

Yaşlı ve engelliler için geçici bakım merkezleri kurulacak.

Emellilere her ay 2.500 TL destek ödemesi verilecek.