Murat Kurum, 'davet' polemiği yaşadığı İmamoğlu'na yüklendi: Fetret devri son bulacak
Son dakika haberi... Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, 'davet' polemiği yaşadığı Ekrem İmamoğlu'na yüklendi. Kurum, İstanbul'da son 5 yıldır yaşanan 'fetret devrinin' son bulacağını söyledi.
Yerel seçimlere çok az bir süre kalan partilerin belirledikleri adaylar mitinglerine hız kazandırdı. Aday gösterildikleri illerde sokak sokak gezen adaylar vatandaşlarla sohbet edip, sıkıntıları dinliyor; o isimlerden biri de Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum...
İstanbul'da yapımı tamamlanan Sirkeci-Kazlıçeşme Metro Hattı'nın açılış töreninin ardından Büyükçekmece'ye giden Kurum, burada vatandaşlara seslendi. Yerel seçimlere ilişkin kritik açıklamalarda bulunan Kurum, son birkaç gündür 'davet' polemiği yaşadığı mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklendi.
İstanbul'a son 5 yıldır hiçbir hizmetin yapılmadığını altını çizen Kurum, seçimde görevi kendisi devraldığında İstanbul'u fetret devrinden kurtaracağını söyledi.
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