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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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31 Mart 2024 19:19 - Güncelleme : 31 Mart 2024 19:38

Son dakika! Seçime katılım oranı belli oldu

Son dakika! 31 Mart Yerel Seçimleri'nde, 61 milyondan fazla seçmen, yaklaşık 208 bin sandıkta oy kullandı. Seçime katılım oranı yüzde 80 olarak açıklandı.

Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Son dakika! Seçime katılım oranı belli oldu

Son dakika!  31 Mart Yerel Seçimleri'nde oy verme işlemi sona ererken seçimlere katılma oranı da belli oldu. 

OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ

 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 16.00'da tamamlandı. Diğer illerde 08.00'de başlayan oy verme işlemleri de 17.00'de sona erdi.

BİR MİLYONU AŞKIN KİŞİ İLK KEZ OY KULLANDI

Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.

81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapıldı.

Seçime katılım oranının yüzde 80 olduğu öğrenildi.

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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