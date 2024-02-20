Son dakika! Şükrü Genç son kararını açıkladı: Sarıyer'den bağımsız aday oldu

20 Şubat 2024 13:30 - Güncelleme : 20 Şubat 2024 13:51

Yerel seçimlere çok az bir süre kala CHP içinde patlak veren aday krizleri devam ediyor. CHP'nin bu seçimde aday göstermediği Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, dün TGRT Haber ekranlarında seçimlere bağımsız aday olarak gireceğini söylemişti.

CHP'YE 'DEMOKRASİ' GÖNDERMESİ

Bugün son kararını veren Genç, yaptığı basın açıklamasında; seçimlere bağımsız aday olarak gireceğini kesin olarak duyurdu. Açıklamasında CHP yönetimine demokrasi göndermesinde bulunan Genç, "Kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak" dedi.

"KISA ÇÖP UZUN ÇÖPTEN HAKKINI ALACAK"

Genç yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kimseye zarar vermeyeceğiz, kimseye kötü söz söylemeyeceğiz. Biz hep güzel konuştuk. Ama halkımızın çok güzel bir sözü var. Kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak. Gelin demokrasi dersi verelim Sarıyer'de"

"MEVCUT ADAYIN ANKETLERDE PUANI DÜŞÜK"

Öte yandan Genç, dün TGRT Haber erkanlarında mevcut seçilen adayın Sarıyer'e uygun olmadığını ve Oktay Aksu isminin coğrafyaya yabancı olduğunu söylemişti. Genç, "Kimse burada kendini yabancı hissetmez. Dışarıdan birini belediye yadırgar. Açıklanan adayın anketlerde puanı düşük. Benim mevcut adaya destek vermem seçimi bize geri getirmez" ifadelerini kullanmıştı.