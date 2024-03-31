Son dakika! Türkiye geneli oy verme işlemi sona erdi... 81 ilde oylar sayılıyor! İşte dakika dakika 31 Mart Yerel Seçimleri

31 Mart 2024 16:09 - Güncelleme : 31 Mart 2024 17:17

Türkiye bir seçim heyecanını daha doyasıya yaşıyor. 61 milyon 441 bin 882 seçmen, yerel yöneticilerini belirlemek için bugün sandık başına getti. 81 il, 973 ilçe ve 390 beldede belediye başkanları ile 50 bin 336 mahalle veya köyde muhtarlar bugünkü seçimin ardından belirlenecek. Bunun yanı sıra il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri de belli olacak.

32 doğu ilinde oy kullanma işlemleri sabah saat 07.00'de başlamış 16.00'da sona ermişti. Diğer illerde ise oy kullanma süreci saat 08.00'de başlayıp 17.00'de sona erdi. Böylece 81 ilde sandıklar kapandı ve oy sayımı işlemine geçildi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yayın yasağının kalkmasının ardından il ve ilçelerden ilk veriler basın ve yayın organları tarafından paylaşılabilecek.

İşte dakika dakika tüm gelişmeler...

31.03.2024 17:1431.03.2024 17:14

YSK Başkanı Ahmet Yener, "Saat 17:00 itibarıyla kalan illerimizdeki oy verme işlemi sonlanmıştır. Kurulumuz toplantıya geçip yayın saatlerini kaçta kaldıracağımıza yönelik karar vereceğiz. Sizlerden ricamız YSK'nın 21:00'a kadar olan yayın yasağına uymanız" dedi.

31.03.2024 17:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 17.00'de oy verme işleminin bitmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım… Saat 17.00 itibarıyla tüm yurtta oy verme işlemi sona erdi. Şimdi sandıklara, oylara sahip çıkma vakti. Son oy sayılana ve sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimden görevli oldukları sandıkların başından ayrılmamasını, milletin iradesine sonuna kadar sahip çıkmasını önemle rica ediyorum…

31.03.2024 17:00

Yerel seçim sürecinde saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemi sona erdi ve sayıma geçildi. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasağını kaldırmasıyla birlikte tüm sonuçlar tgrthaber.com.tr'de olacak.

31.03.2024 15:43

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, oyunu Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Çankaya Lisesi'nde 1052 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oyunu erdikten sonra basın mensuplarına konuşan Karamollaoğlu, "Allah hayırlı etsin inşallah. Seçimler vesilesiyle beldelerimizi, ilçelerimizi, illerimizi kimler yönetecek belirlenmiş olacak. Milletin tercihi; hepimiz de bu seçime saygı duymak mecburiyetindeyiz. Hayırlı olsun diyorum" dedi.

31.03.2024 14:35

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Arjantin İlkokulu'nda 4246 numaralı sandıkta oy kullandı.

Oy verme işlemlerinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Oyumuzu kullandık ve partimize gerekli desteği verdik. Böylesine güzel bir günde oy kullanmak da güzel bir şey, hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

31.03.2024 13:22

Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Oy kullanma işlemi sonrası basın mensuplarına konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok yoğun bir kampanya geçirdik. Bu kampanyadan sonra da bugün bu seçimleri icra etmek suretiyle yerel yönetimlerde inşallah ülkemiz, milletimiz için hayırlı bir netice çıkar diye düşünüyorum. Bu seçim ülkemizde birbirine yakın süreçte yeni bir dönemin başlangıcına vesile olacak" diye konuştu.

31.03.2024 12:49

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) ve CHP adaşı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde oyunu kullandı.

31.03.2024 12:40

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyunu kullanmak için Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'na geldi. Bahçeli'nin kolunun sargılı yüzünün mor olduğu görüldü. Bir süredir kamera karşısına geçmeyen Bahçeli'nin yüzündeki morluklar dikkat çekti.

31.03.2024 12:03

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Çankaya Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oyunu kullandı. Mansur Yavaş oyunu kullanmaya eşiyle birlikte geldi. Mansur Yavaş "Seçimlerin sonucu hakkında en ufak bir tereddüdümüz yoktur. Akşam 21.00'dan sonra belediyenin önünde buluşmak üzere" dedi.

31.03.2024 11:42

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi Kağıthane İmece İlkokulu'nda oyunu kullandı.

Oy kullandıktan sonra basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulunan Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum, "3 aydır projelerimizi hedeflerimizi paylaştık. Ben öncelikle tüm İstanbullu hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Biz de 3 ay sonunda oyumuzu kullandık. Oğlum Mehmet de ilk oyunu kullanmış oldu. Oyumuzun ülkemize İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul'un ve çocuklarımızın geleceği adına önemli bir karar vereceğiz. Deprem riskinin ortadan kaldırılması, trafik çilesinin ortadan kalması için ilk adımı inşallah sandıkta atmış olacağız. 31 Mart'ta güneş doğacak. İnşallah bugün erken bir bayramı da tüm İstanbullularla kutlayacağız. Seçim sürecini il başkanlığımızda takip edeceğiz" dedi.

31.03.2024 11:20

DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş'ın oy kullanamayacağı açıklandı. Partiden yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için ikametgah değişikliği yapacak olanların yasal olarak 1 Ekim'e kadar adres değişikliğini gerçekleştirmeleri gerekiyordu. Aday çıkarma süreci ve Meral Danış Beştaş'ın adaylığı bu tarihten sonra bellirlendiği için oy kullanamayacaktır" denildi.

31.03.2024 10:30

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda oy verdi.

31.03.2024 10:23

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde toplu oy kullanmak istediği iddia edilen kişiler ile sandık müşahitleri arasında çıkan arbedede 3 kişi darbedildi. Olay ile ilgili tutanak tutulurken, söz konusu sandıkta oy verme işlemi durduruldu.

31.03.2024 10:10

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eşi ve kızıyla birlikte Manisa 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu’nda oyunu kullandı. Özel oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamada "İyi bir pazar diliyorum. Öncelikle bu demokrasi şölenine katkı veren herkese teşekkür ediyoruz. Yönetim noktasında aday olan herkese başarılar diliyoruz. Seçim geçmiş süreçlerde elbette siyasi tartışmalar oldu ancak çok büyük aksilikler olmadan çok üzücü olaylar olmadan bugüne kadar geldik. Seçimin huzur ve güvenle geçmesini temenni ediyorum. Bundan sonra karar milletin, hepimiz saygılı olacağız" dedi.

31.03.2024 09:40

09.46 | YSK Başkanı Ahmet Yener'den açıklama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener açıklamalarda bulundu. Yener, "Türkiye genelinde oy verme işlemlerinin başladığını anımsatan Yener, "Tüm il, ilçe seçim kurullarından son durumlarına ilişkin bilgileri aldık. Şu anda sorunsuz olarak oy verme işlemleri devam ediyor. İnşallah gün sonunda da sorunsuz bir şekilde oy verme işlemleri tamamlanıp sayım işlemlerine geçeriz. Şu anda ben de oy kullanmaya gidiyorum" ifadelerini kullandı.

31.03.2024 08:00

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için doğudaki 32 il dışındaki diğer illerde oy verme işlemi, saat 08.00 itibarıyla başladı.

07.00 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 32 ilde oy verme işlemi, saat 07.00 itibarıyla başladı. 32 doğu ilinde oy kullanma işlemleri sabah saat 07.00'de başlarken, 16.00 itibariyle de sona erecek.