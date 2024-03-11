Son dakika! Türkiye ve Yunanistan'dan ortak açıklama

11 Mart 2024 19:13 - Güncelleme : 11 Mart 2024 20:09

Ankara'da düzenlenen siyasi diyalog toplantısında Türkiye ile Yunanistan, iş birliğini artırma yönündeki karşılıklı taahhütlerini tekrar ifade ettiler. İki ülke arasındaki toplantıda, Miçotakis'in Türkiye'ye yapacağı ziyaretin detayları da masaya yatırıldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Yardımcısı Akçapar ile Yunan mevkidaşı Papadopoulou'nun Ankara'da düzenli Siyasi Diyalog Toplantısı yaptığı ifade edildi.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerle beraber bölgesel ve uluslararası konuların da ele alındığı belirtildi. Açıklamada, "Her iki taraf da iki ülke liderleri tarafından geçtiğimiz aralık ayında Atina'da imzalanan Atina Bildirgesi doğrultusunda mevcut olumlu atmosferi ikili ve uluslararası işbirliği alanlarında geliştirmek konusunda ortak taahhütlerini yinelemişlerdir" denildi.

MİÇOTAKİS'İN TÜRKİYE ZİYARETİ

Açıklamada, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye'ye yapması öngörülen ziyaretin hazırlıklarının da ele alındığı görüşmede, ikili ilişkilerin tüm veçhelerini içerecek şekilde mevcut diyalog kanallarında şimdiye kadar kaydedilen gelişmelerin değerlendirildiğinin altı çizildi.