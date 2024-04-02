Son dakika! İl Seçim Kurulu'ndan Van kararı: Mazbata AK Parti'ye geçti
Son dakika haberi... Van İl Seçim Kurulu, DEM Parti'nin Van adayı Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliğinin olmadığına karar verdi. Mazbata da ikinci parti olan AK Parti'nin adayı Abdulahat Arvas'a geçti.
Türkiye'de geçtiğimiz para günü milyonlarca seçmen yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti ve oyunu kullandı. Van'da oyların 55,48’ini alan DEM Parti'nin adayı Abdullah Zeydan seçimi birinci sırada tamamladı.
Ancak Zeydan’ın memnu hakları seçimden hemen önce mahkeme kararıyla alınmıştı. DEM Parti’den yapılan açıklamada; Zeydan’ın memnu haklarının 29 Mart Cuma günü, başsavcılık üzerine mahkeme kararıyla alındığı belirtildi.
(Abdullah Zeydan)
Tartışmalar devam ederken Van İl Seçim Kurulu; Zeydan hakkındaki kararını verdi. Kurul, Zeydan’ın seçilme yeterliliği olmadığını bildirdi. Karar oy çokluğuyla alındı.
MAZBATA AK PARTİ'YE GEÇTİ
Seçim Kurulu, mazbatanın en yüksek ikinci oyu alan adaya verilmesini kararlaştırdı. Van’daki seçimlerde ikinci en yüksek oyu AK Parti adayı Abdulahat Arvas almıştı. DEM Parti’nin bu karara 3 gün içinde itiraz etme hakkı bulunuyor.