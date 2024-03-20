Son İstanbul anketinde fark açıldı! Seçime 10 gün kala yarış kızıştı 

20 Mart 2024 18:12 - Güncelleme : 20 Mart 2024 18:13

Yerel seçimlere 10 kala yarış kızıştı. Gözlerin çevrildiği İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasındaki yarışta Spectrum House son anketi açıkladı.

Yapılan araştırmaya göre İBB Başkanı ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 43,9; AK Parti ve MHP'nin adayı Murat Kurum ise yüzde 39 oy aldı.

Araştırmada DEM Parti adayları Meral Danış Beştaş'ın oyu yüzde 4,7; İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu'nun oyu yüzde 2,6; Yeniden Refah Partisi (YRP) adayı Mehmet Altınöz'ün oyu yüzde 3,7 olarak ölçüldü.

İstanbul'un 26 ilçesinde 2 bin 158 seçmenle yapılan araştırmada kararsızlar dağıtılmadan önce İmamoğlu ve Kurum arasındaki oy farkı biraz daha yüksek çıkıyor.

Kararsızlar dağıtılmadan İmamoğlu yüzde 36,9; Murat Kurum ise yüzde 31,5 oy alırken kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise İmamoğlu yüzde 43,9; Murat Kurum ise yüzde 39,0 çıktı.

PARTİLER KENDİ ADAYLARINA MI OY VERİYOR?

Araştırmada, DEM Parti'li olduğunu söyleyen seçmenin 41.6'sı, İYİ Partili olduğunu söyleyen seçmenin yüzde 30,7'si kendi adaylarına oy vereceğini belirtti.