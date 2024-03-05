Son seçim anketinden ezber bozan sonuç! Aradaki fark 14 puan

05 Mart 2024 12:09 - Güncelleme : 05 Mart 2024 12:09

Yerel seçimlere kısa bir süre kala seçim anketleri gelmeye devam ediyor. İstanbul ve Ankara’da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş koltuklarını korumaya devam edebilecek mi? Anketlerde son durum ne? İki büyük kentteki durum kulislerde hareketin devam etmesine neden olurken Metropoll Araştırma Başkanı Özer Sencar’dan çok çarpıcı değerlendirmeler geldi. İşte AK Parti ile CHP arasında devam eden kıyasıya yarıştaki son durum…

Türkiye 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek yerel seçimlere kilitlendi. Sandığa 26 gün kala anketlerden çarpıcı sonuçlar gelmeye devam ediyor. CHP'li Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş koltuğunu korumaya çalışacak. AK Parti ise İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da ise Turgut Altınok'la 2 büyük kenti yeniden kazanmak istiyor.

Kulislerde hareketlilik devam ederken Metropoll Araştırma Başkanı Özer Sencar son seçim anketinden çıkan sonuçları paylaştı. 3 büyükşehirde CHP'nin önde olduğunu söyleyen Sencar, Yeniden Refah Partisi'nin AK Parti'den çektiği oy oranını da açıkladı.

Özer Sencar anket sonuçlarını şu sözlerle paylaştı:

ARADAKİ FARK 14 PUAN

"Ankara'da 10 gün önce yaptığımız bir araştırmanın sonuçlarına göre Mansur Yavaş, Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok'un tam 14 puan önünde! Ankara'nın Mansur Yavaş'ta kalacağı konusunda çok eminiz. İzmir'de de CHP için bir problem görmüyorum.

"3 BÜYÜKŞEHİR DEĞİŞMEZ"

Yaptığımız anketlere göre İzmir'de de CHP'nin adayı Cemil Tugay rahat bir şekilde kazanıyor. CHP'nin İzmir'de ithal bir adaya oy vereceğini düşünmüyorum. Böylelikle İstanbul'un da İzmir'in de Ankara'nın da el değiştirmesini beklemiyoruz.

"YRP AK PARTİ'DEN EN AZ 2 PUAN ÇEKECEK"

Yeniden Refah Partisi, Türkiye genelinde AK Parti'den en az 2 puan çekecek. Büyükşehirlerin hiçbirinde kazanma şansı yok ama AK Parti'den oy alacak. CHP adaylarından alacağı oy yok.

Yeniden Refah Partisi, AK Parti aleyhine çalışıyor CHP'ye dolaylı olarak yardım sağlıyor. Fatih Erbakan daha önce de çekildi. Erbakan'ın veya partideki arkadaşları hakkında net bir şey söyleyemem her an her şey olabilir.

İSTANBUL'DA HANGİ ADAY ÖNDE?

Oy verme tutumunu birçok şey etkiler. Bunda demografik yapı, nüfus, etnik köken gibi faktörler vardır. Yaptığımız ölçümlerde görüyoruz ki en az riskli olan CHP açısından Ankara ve İzmir'dir. İstanbul'da ise İmamoğlu önde fakat kesin kazanır demem için en az 5 puanlık bir farka ihtiyacı var."