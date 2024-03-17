Suat Kılıç'tan emekli maaşı çağrısı! 

17 Mart 2024 18:34 - Güncelleme : 17 Mart 2024 18:35

Yerel seçim kapsamında çalışmalarına devam eden Yeniden Refah Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Suat Kılıç, Kızılcahamam ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında konuştu.

Açılışta konuşan Kılıç, bayram ikramiyesi ve emekli maaşının yükseltilmesini istedi. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'e seslenen Kılıç, "10 bin lira emekli maaşıyla emeklilerimiz geçinemiyor bu kadar net. Bunu daha fazla, daha farklı nasıl anlatabiliriz bilemiyorum. '17 bin lira', hükümetimizden sadece bunu istedim" dedi.

"Emekli memnun edilirse bunun faydasını belki de iktidar partisi görecek, hükümet görecek" diyen Kılıç, "Kimin fayda göreceğini, kimin işine yarayacağını zerre kadar önemsemiyorum. Kime yararsa yarasın, bunun faydasını kim görürse görsün ama emeklinin durumu lütfen düzeltilsin. Emeklinin derdine çare bulunsun. Emekliye verilen bayram ikramiyesi 3 bin liradan 5 bin liraya çıkarılmalıdır. Ve yine Kurban Bayramı ikramiyeleri de bir küçükbaş kurban kesilebilecek şekilde piyasanın gerçeği olan rakama netleştirilmelidir. Aksi halde emeklinin nefes alması imkânsızdır." dedi.

"BU SES, BU FERYAT DUYULMALI"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e seslenen Kılıç sözlerini şöyle sürdürdü:

Pazar yerlerinde tezgâh altında marul yapraklarının kesmeye çalışan emekli analarımız, babalarımız var. Bu insanlar geçinemiyor. Geçinebiliyor olsalar çarşı, pazarda tezgâh altında atıklar arasında kötünün iyisini seçmeye çalışmazlardı. Bu ses, bu feryat duyulmalıdır. Hazine ve Maliye Bakanı'nın işi; 'para yok demek' değil 'kaynak üretmektir.'

En düşük emekli maaşını 17 bin liraya çıkaracak kaynağı üretmek Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in görevidir. Sayın Şimşek'i göreve çağırıyorum. Lütfen emeklilerin çığlığını, çağrısını duyun. Bunu aylardır ifade ediyoruz, en düşük emekli maaşı 10 bin lira emeklilerimize yetmiyor. Seçime sayılı günler kaldı. Kime yarar, kime yaramaz önemsemiyorum. Kime yararsa yarasın ama: emeklinin cebine para girsin.