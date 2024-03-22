Tansu Çiller 'Can Yücel' iddialarına ateş püskürdü: Açık bir iftira...

22 Mart 2024 19:13 - Güncelleme : 22 Mart 2024 19:14

Tansu Çiller'den "Can Yücel'in kendisi için şiir yazmasını istediği" iddialarına ilişkin açıklama geldi.

Eski başbakanlardan Tansu Çiller, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin bölünmüşlük üzerinden siyaset yapanlar nedeniyle birbirlerini karalayan düşman taraflara dönüştüğünü belirtti.

"TÜMÜYLE HAKİKAT DIŞI AÇIK BİR İFTİRADIR"

Bunun sonucunda, insanların siyaseten mantık ve hakikat sınırlarının dışında karalamalara hedef olduğunu, bu durumların bölünmeyi daha da derinleştirdiğini kaydeden Çiller, "Sosyal medyada yer alan, benim Can Yücel'i çağırarak 'Bana şiir yazın' dediğim söylemi bunun en belirgin örneklerindendir. Tümüyle hakikat dışı olan bu iddia, bana ve merhum Can Yücel'in şahsına karşı açık bir iftiradır." ifadelerini kullandı.