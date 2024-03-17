Tansu Çiller'den "Memurlar 6 ay maaş almasın" sözüne açıklama

17 Mart 2024 18:46 - Güncelleme : 17 Mart 2024 18:47

Eski Devlet Bakanı ve iş insanı Cavit Çağlar'ın Eski Başbakan Tansu Çiller hakkındaki iddiasına Çiller'den açıklama geldi. Cavit Çağlar'ın yaşam öyküsünün ele alındığı "Fırtınalı Bir Yaşamöyküsü" isimli kitapta Çiller'in 6 ay memur maaşlarının ödenmemesini teklif ettiği iddia edilmişti.

Konuya ilişkin iddiaları reddeden Çiller 1991 yılında kurulan DYP-SHP Koalisyon Hükümeti'nde Maliye Bakanı değil Hazineden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptığını hatırlatarak kendisinin böyle bir yetkisi olmadığını söyledi. Çiller "Benimle ilgili olarak gündeme getirilen iddianın, hatıralarını yayınlayan kabine arkadaşımın unutkanlığının eseri olduğunu düşünüyorum" sözleriyle Çağlar'ın anılarını çarpıttığını öne sürdü.

Çiller, şöyle devam etti:

"Bu harcamalar Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün yetkisi dahilindedir. Yani zamanın mevzuat tekniği açısından benim maaş ödemelerini engellemem mümkün değildir. Ayrıca Hazine Bakanı olarak kapım bütün bakan arkadaşlarıma, ilgili bürokratlara ve tüm dava arkadaşlarıma açıktı. Böylesi bir ortamda duygusallığa yer olamayacağı aşikardır. Bu gerçeklerden hareketle benimle ilgili olarak gündeme getirilen iddianın, hatıralarını yayınlayan kabine arkadaşımın unutkanlığının eseri olduğunu düşünüyorum."

"'TANSU ÇİLLER MEMUR MAAŞLARININ ÖDENMEMESİ TALİMATI VERDİ' İDDİASI"

Kitapta yer alan bilgilere göre, Tansu Çiller bakanlığı döneminde memur maaşlarının ödenmesi için transfer yapılması imzasını atmadığı Ziraat Bankası Genel Müdürü Coşkun Ulusoy, Cavit Çağlar’ı ziyaret ederek bunu söylediği idda edildi.

Bunun üzerine Çağlar’ın Çiller ile yaptığı telefon görüşmesinde Çiller, “Memurlar bu ay maaş almasın, ne olacak? Hatta altı ay almasınlar. Ülkeyi mahveden onlar” şeklinde bir yanıt verdiği öne sürüldü.