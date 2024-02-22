Tansu Çiller'den Murat Kurum'a açık destek: Heyecanla geliyor

22 Şubat 2024 21:56 - Güncelleme : 22 Şubat 2024 22:00

Yerel seçimlere 38 gün kala partilere saha çalışmalarını hızlandırdı. Kıyasıya yarışın izleneceği İstanbul'da AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum, "İstanbul'u Büyüten Kadınlar" programı gerçekleştirdi.

Türkiye'nin ilk kadın başbakanı Tansu Çiller, programın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Murat Kurum'un İstanbul'la ilgili projeleri karşısında heyecanlandığını dile getiren Çiller, Kurum'a başarılar diledi.

KADIN İSTİHDAMINA DİKKAT ÇEKTİ

Kurum'un kadın istihdamına yönelik projelerini değerlendiren Çiller, "O beni çok heyecanlandırdı. Çünkü gençlerimizin, özellikle kadınlarımızın buna çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum" dedi.

"İSTANBUL İÇİN ÇOK ŞEY YAPILACAK"

İBB Başkan adayı Murat Kurum'un İstanbul'a heyecan getirdiğini belirten Çiller şunları söyledi:

"Murat Kurum bir heyecanla geliyor. İstanbul bu heyecanı arıyordu. Bence en önemlisi deprem... Murat Bey, ulaştırma ve istihdam konusuna da değindi ve bu da önemliydi. Kadınlara ilk kadın kredisini veren birisi olarak kadın istihdamı beni etkiliyor. İstanbul için çok şey yapılacak. Hayırlı olsun."