Tarihi ana tanıklık ettiler: İlçenin ilk kadın belediye başkanı görevine başladı!

05 Nisan 2024 00:38 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 00:39

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Kütahya’nın Simav ilçesinde MHP'den aday olan Kübra Tekel Aktulun, 25 yıl aradan sonra MHP'nin kazandığı seçimle ilçenin ilk kadın belediye başkanı seçildi. Aktulun, devir teslim töreninin ardından resmi olarak görevine başladı.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, törende yaptığı konuşmada, Simav'da MHP'nin 25 yıl sonra tekrar zafer kazandığını ve halkın Kübra Tekel Aktulun'u belediye başkanı olarak seçtiğini söyledi. Erbaş, mazbata ve devir teslim törenine ilçe teşkilatı, il genel meclisi ve belediye meclis üyeleriyle birlikte katıldıklarını da sözlerine ekledi. Törene coşkulu bir şekilde katılan vatandaşlar da bu tarihi ana tanıklık etti.

Kübra Tekel Aktulun, yaptığı açıklamada, Simav'a hizmet etmek için büyük bir heyecan duyduğunu ve görevinin bilincinde olduğunu söyledi. Aktulun, tüm hemşehrilerinin desteğiyle Simav'ı daha güzel bir geleceğe taşımak için çalışacağını da sözlerine ekledi.