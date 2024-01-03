Tarık Balyalı kimdir? CHP Pendik Belediyesi Başkan aday adayı Tarık Balyalı nereli, kaç yaşında?

03 Ocak 2024 12:48 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 12:48

Tarık Balyalı kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. CHP Pendik Belediyesi Başkan aday adayı Tarık Balyalı kaç yaşında, nereli? 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Pendik Belediyesi Meclis Üyeliğine seçilen Tarık Balyalı'nın hayatı ve biyografisi...

TARIK BALYALI KİMDİR?

Süleyman Tarık Balyalı, 1973 yılında İstanbul'un Pendik ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Pendik'te tamamlayan Balyalı, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Akademik başarılarına ek olarak yüksek lisans eğitimini Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe ve Denetim Bölümü'nde tamamlayarak bilgi birikimini daha da derinleştirdi.

SİYASİ HAYATI

1995 yılında CHP üyesi olarak siyasete atılan Tarık Balyalı, Pendik'te kendi mali müşavirlik bürosunu kurdu. Siyasi kariyerine CHP Pendik Gençlik Kolu Başkanlığı ile başlayan Balyalı, 1998–1999 yılları arasında CHP İstanbul İl Gençlik Kolu Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Gençlik kollarında ve ana kademede çeşitli görevlerde bulunan Balyalı, demokratik kitle örgütlerinde de aktif olarak rol aldı.

İSMMMO Meslek Yasası Komite Üyeliği, KAFFED (Kafkas Dernekleri Federasyonu) Yönetim Kurulu Üyeliği, 1864 İstanbul Kafkasyalılar Kültür Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kuzey Ormanları Savunması Aktivistliği gibi önemli görevlerde bulunan Süleyman Tarık Balyalı, Pendik'ten çıkıp Türkiye'ye hizmet etme yolunda önemli adımlar atmış bir isimdir.

Süleyman Tarık Balyalı, evli ve iki çocuk babasıdır.