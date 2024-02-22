Temel Karamollaoğlu yenilgiyi Akşener'e yıktı: Masadan kalkmasaydı kazanırdık 

22 Şubat 2024 21:10 - Güncelleme : 22 Şubat 2024 21:10

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, 14 Mayıs ve ikinci tura kalan 28 Mayıs seçimlerine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Karamollaoğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in seçim öncesinde muhalefetin bir araya geldiği 6'lı masadan ayrılmasının, seçim sonuçları üzerinde belirleyici bir etki ortaya çıkardığını belirtti.

KRT TV canlı yayınında konuşan Karamollaoğlu, "O kargaşa olmasaydı, Kılıçdaroğlu büyük ihtimalle kazanırdı." derken yenilginin sorumlusu olarak Akşener'i gösterdi.

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6'lı masanın aday belirlemek için bir araya geldiği son toplantısında cumhurbaşkanı adayı krizi yalanmıştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu isminin kendilerine dayatıldığını söylerken, "Görüş ve önerilerimiz kesin bir biçimde reddedildi. Bu aşamada 6'lı masa bir ortak akıl platformu olmaktan çıktı" demişti.

Partisinin bir dayatmaya mecbur bırakıldığını söyleyen İYİ Parti lideri, "Buna boyun eğmeyiz" dedi, İmamoğlu ve Yavaş'a da "Millet sizi göreve çağırıyor" diye seslenmişti.