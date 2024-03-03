İstanbul'da stand kavgasında provokasyon: Esenyurt için "Kürt bölgesi" dedi

03 Mart 2024 15:58 - Güncelleme : 03 Mart 2024 16:11

Yerel seçimler yaklaşırken bazı terör sempatizanı kişiler ortalığı karıştırmak için ellerinden geleni yapıyor. Zafer Partisi, İstanbul'un en kalabalık ilçesi olan Esenyurt'ta seçim standı açtı.

"ESENYURT KÜRT BÖLGESİDİR"

Zafer Partisi'nin seçim standını gören bir provokatör, skandal ifadelere imza attı ve kadınlarında aralarında bulundu standa saldırma girişiminde bulundu. Zafer Partisi'nin seçim standının kaldırılmasını isteyen provokatör haddini aşarak, "Esenyurt gibi bir Kürt bölgesinde Zafer Partisi'nin çadır açması zaten yanlış bir şey" ifadelerini kullandı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Görüntülerin kısa sürede sosyal medyada yayılması üzerine birçok kişi bu kişinin tutuklanması için yetkililere çağrıda bulundu. Tepkilerin ardından skandal ifadelere imza atan o provokatörün gözaltına alındığı öğrenildi.

ÖZDAĞ: O NOKTAYA BİZZAT GELECEĞİM

Yaşanan olayın ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Esenyurt'ta gideceğini söyleyen Özdağ yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Esenyurt’a, o noktaya bizzat geleceğim. Yanımda Zafer Partisi Diyarbakır, Van, Şırnak adaylarımız olacak. Zafer Partisi’nin çadırının kurulmasına karşı çıkan bölücüler bakalım gelebilecek mi? Bölücü örgüt ne yaparsa yapsın Türk Milleti’nin kardeşliğini bozamaz"