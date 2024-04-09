Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Türkiye, İsrail'e ambargo uygulayan ilk ülke oldu

09 Nisan 2024 23:07 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 23:08

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gündeme dair merak edilenleri TRT Haber canlı yayınında anlattı. Bakan Bolat'ın açıklamalarından satır başları şöyle; Dünyada BM nezdinde maalesef İsrail'e karşı toplu ya da bireysel bir ambargo kararı alınmadı. Başkalarını beklemeden tam 42 bin ton yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırmayı başardık. Bütün dünyada Gazze'ye en çok yardım ulaştıran iki ülkeden biri Türkiye oldu.

TÜRKİYE, İSRAİL'E İLK AMBARGOYU UYGULAYAN ÜLKE OLDU

Dünyada Türkiye, İsrail'e ilk ambargoyu uygulayan ülke oldu. Filistin ile yaptığımız ticaret İsrail limanları üzerinden gerçekleşiyor. İsrail'in Türkiye'nin yardım çalışmalarına karşılık vermemesi bizim açımızdan sabır taşını çatlattı. En son Ürdün üzerinden havadan yardım girişimimize engel olundu.

Uluslararası kamuoyuna bir işaret fişeği olması amacıyla bizden İsrail'e giden ihracatı özellikle önemli kalemlere sınırlandırma getirdik. Bunu yaparken herhangi bir kaybı önemsemedik. Bizim için önemli olan Gazzelilere zulmün sona erdirilmesi. Tespit ettiğimiz ürünler İsrail açısından önemli ürünler.

"FİLİSTİN EKONOMİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜM"

Bugün Filistin Ekonomi Bakanı Muhammed el-Amur ile görüştüm. Kendisi bugüne kadar gösterilen destek nedeniyle Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza şükran duyduklarını söyledi. Bu kararla Türkiye'den Filistin tarafına ticaretin de etkilenebilecek olmasına karşın, bu kararın asıl hedefinin İsrail'in saldırganlığını durdurma, acil ateşkes ve Gazze'ye insani yardım konvoylarının geçişini sağlamanın hedeflendiğinin farkında olduklarını dile getirdiler ve bundan dolayı teşekkürlerini belirttiler.

"BÜYÜK BİR İFTİRA GÖRDÜK"

Etrafta dolaşan yalan yanlış haberlerin kaynağının İsrail istihbaratı olduğunu tespit ettik. Türkiye'nin Gazze'ye sahip çıkmasını itibarsızlaştırmak istiyorlar. Bugüne kadar Gazze ile ilgili çalışmalar hep devam etti. Bu ürünler seçilirken temel gıda maddeleri kapsam dışı bırakıldı. Gelişmelere göre bu ürünlerle ilgili de karar verilebilir. Bu ticaretler ağırlıklı olarak özel şirketler ve yabancı yatırımcı şirketler tarafından yapılan işlemlerdi. Ticaret Bakanlığı ticaret yapan bir kurum değildir. Burada çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Bugün üzülerek gördüm bir jet yakıt konusu gördüm. Sanki İsrail askerlerine yakıt satılıyormuş gibi büyük bir iftira gördük. Böyle bir iftira atmak iftiraların en büyüğüdür. Vatandaşlarımız siyaset istismarcılığı yapılarak atılan bu iftiralara itibar etmesinler.

Ümidimiz İsrail'in aklını başına alması ve insani yardım çalışmalarının bir an önce başlamasıdır. Bugüne kadar Filistin için elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Filistin tarafının kendilerinin doğruladığı ve Filistin ekonomisi için ne kadar önemli olduğunu anlatmalarına karşı birileri siyasi fırsatçılık yaparak suyu bulandırmaya çalıştı. Her platformda biz Filistinlilerin yanında olmaya çalışıyoruz. Bazı Batılı ülkeler havadan yardım yapmaya çalışıyor. Bir uçak 30 tonluk yardım atabiliyor. Biz 42 bin ton yardım yaptık. Bir yanda 42 bin ton bir yanda 30 ton. Kanallar açık olsa daha fazlasını da yapacağız.

İSRAİL'E 54 ÜRÜN GRUBUNDA İHRACAT KISITLAMASI

Ticaret Bakanlığı, 9 Nisan'dan itibaren 54 ürün grubunda İsrail'e ihracatın kısıtlanacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 9 Nisan’dan itibaren, 54 ürün grubunda İsrail’e ihracatın kısıtlanacağı bildirildi. Bakanlık açıklamasında, “Bu kararın gerekleri Ticaret Bakanlığı tarafından derhal yürütülecektir. Bu karar, İsrail, uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde, Gazze’de derhal ateşkes ilan edene ve Gazze Şeridi’ne yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar yürürlükte kalacaktır” ifadeleri kullanıldı.

İsrail’e ihracatı kısıtlanan ürünler ise şu şekilde açıklandı:

Alüminyum Profiller

Alüminyum Teller

Boyalar

Bakır Profiller, Çubuklar ve Teller

Beton Mikserleri

Çelik Borular Ve Bağlantı Parçaları

Çelik Filmaşin

Çelik Kaplar ve Depolar

Çelik Köprü Aksamı

Çelik Kuleler

Çelik Profiller

Çimento

Çimentodan, Betondan veya Suni Taştan İnşaat için Bloklar ve Levhalar

Demir Çelikten Tüm İnşaat Malzemeleri

Demir-Çelik Tüm Teller

Ekskavatörler

Elektrik Kabloları

Elektrik Panoları

Fayanslar

Fiberoptik Kablolar ve Elektrik İletkenleri

Forkliftler

Granit

Halat ve Kablolar

Hırdavat Ürünleri

Hidrolik Yağlar

İnşaat Demiri

İnşaat Makinaları

İnşaat Yalıtım Malzemeleri

İnşaatta Kullanılan Camlar

Kimyasal Bileşikler

Kimyasal Gübreler

Klinker

Kovalar, Kepçeler, Kürekler, Kıskaçlar ve Kancalar

Kükürt

Madeni Yağlar

Makaralı Zincirler

Mermer

Metal İşleme Makinaları

Metallerin İşlenmesinde Kullanılan Kimyasallar

Mineral Gübreler

Motor Yağları

Paletler

Plastik Borular

Sandviç Paneller

Seramikler

Solvent Boyalar

Tel Çekme Makinaları

Testere Makinaları

Tuğlalar

Uçak Benzini ve Jet Yakıtı

Vernikler

VinçlerYapıştırıcılar ve Tutkallar

Yassı Çelik Ürünleri